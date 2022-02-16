Dolar
13.63
Euro
15.50
Altın
1,862.13
ETH/USDT
3,068.50
BTC/USDT
43,628.00
BIST 100
2,041.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Brüksel’deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası aile fotoğrafı çekimi gerçekleştiriliyor.
logo
Ekonomi

Konut Fiyat Endeksi geçen yılın aralık ayında yüzde 7,9 arttı

Konut Fiyat Endeksi, Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 7,9 artarak 247,2 seviyesinde gerçekleşti.

Murat Aslan   | 16.02.2022
Konut Fiyat Endeksi geçen yılın aralık ayında yüzde 7,9 arttı

İstanbul

Konut Fiyat Endeksi, Aralık 2021'de bir önceki aya göre yüzde 7,9 artarak 247,2 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), aralıkta bir önceki aya göre yüzde 7,9 artarak 247,2 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, aralıkta 2020'nin aynı ayına göre ise yüzde 59,6 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 17,9 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında aralıkta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 9,3, 8 ve 7,3'lük artış görüldü.

Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 63, Ankara'da yüzde 55,7, İzmir'de yüzde 58,3 yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu mart ortasında kaldırılabilir
Ürtikerin Kovid-19 habercisi olabileceği uyarısı
Güney Kore’de en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Uzmanından 'Aşı oldum diye rehavete kapılmayın' uyarısı
TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli: Mutlaka hatırlatma dozu yaptırılmalı

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Konut Fiyat Endeksi geçen yılın aralık ayında yüzde 7,9 arttı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarını bekliyor

Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarını bekliyor
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı