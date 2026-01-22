Dolar
Ekonomi

Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 27,67 artırıldı

Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler yüzde 27,67 artırılarak güncellendi.

Mehmet Can Toptaş  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Kamu ihalelerinde eşik değerler ve parasal limitler yüzde 27,67 artırıldı

Ankara

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Aralık 2025 dönemi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (yüzde 27,67) artırılarak güncellendi.

Tebliğ, 1 Şubat 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

