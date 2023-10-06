Dolar
27.62
Euro
29.26
Altın
1,830.95
ETH/USDT
1,640.00
BTC/USDT
27,920.00
BIST 100
8,464.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

İstanbul'da selzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili vakfa, 5 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
İstanbul'da selzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon lira kaynak aktarıldı

Ankara

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 Eylül'de İstanbul'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla İstanbul Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 5 milyon lira kaynak aktardık." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elazığ'da 254 deprem konutu ve 43 iş yeri için kura çekildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Yeşil Sol Parti Milletvekili Temelli hakkında resen soruşturma başlattı
Şehit polis memuru Şimşek son yolculuğuna uğurlandı
Gaziantep'te seyir halindeki kamyon trafik ışığındaki 3 araca çarptı: 5 ölü, 17 yaralı
"Türk savaş uçakları Suriye'nin Derik bölgesinde hastane bombaladı" iddiası yalanlandı

Benzer haberler

İstanbul'da selzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon lira kaynak aktarıldı

İstanbul'da selzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için 5 milyon lira kaynak aktarıldı

Avrupa Olimpiyat Komiteleri 52. Genel Kurul Toplantısı'nın açılışı İstanbul'da yapıldı

Kahramanlar Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı

Hindistan'daki sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 31'e çıktı

Hindistan'daki sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 31'e çıktı
BM'den Libya'da selden etkilenenler için yardım çağrısı

BM'den Libya'da selden etkilenenler için yardım çağrısı

Yunanistan'daki selde suya karışan kimyasallar kamu sağlığını tehdit ediyor

Yunanistan'daki selde suya karışan kimyasallar kamu sağlığını tehdit ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet