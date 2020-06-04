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Ekonomi

İran ve Irak gümrük kapılarında yeni dönem tedbirlerle başladı

Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan İran ve Irak'a açılan gümrük kapılarında yük taşımacılığı yeniden başlarken geçişler için gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri titizlikle uygulamaya konuldu.

Merve Özlem Çakır   | 04.06.2020
İran ve Irak gümrük kapılarında yeni dönem tedbirlerle başladı

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarından uluslararası yük taşımacılığının yeniden başladığını duyurdu. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, salgın nedeniyle daha önce bu ülkelere yönelik yük taşımacılığında uygulanan kısıtlamalar da kaldırılırken ticaretin aksamaması için dorse ve şoför değişimi yapılmak suretiyle yönetilen "temassız ticaret" uygulaması da sonlandırıldı.

Söz konusu gümrük kapılarında diğer ülkelere açılan gümrük kapılarında uygulanan sağlık ve güvenlik tedbirleri uygulanacak.

Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda Türkiye'ye giren tüm araçlara dezenfeksiyon yapılacak, araç şoförleri sağlık kontrolünden geçirilecek.

Şoförlerin sağlık kontrollerinde Kovid-19 belirtileri tespit edilirse Türk şoförlerin belirlenen yerlerde karantina ve tedavi altına alınmaları sağlanacak, semptom görülen yabancı şoförlere ise geçiş izni verilmeyecek.

Şoförlerin yurt içindeki mola yerlerinde ve diğer insanlarla temas halinde olabilecekleri her noktada maske takmaları, araçlarında yeterli miktarda maske, el dezenfektanı ve uzun süre yetecek gıda malzemesi bulundurmaları sağlanacak.

Özellikle transit geçecek yük taşımacılığı yapan araçlar, "Araç Takip Sistemi" ile izlenerek en kısa sürede ülkeden çıkış yapmaları yönünde uygulamalar yürütülecek.

11,3 milyar dolarlık ihracat pazarları yeniden ivme kazanacak

Türkiye'nin öncelikli pazarlarından Irak'a ihracat 2019'da 9 milyar dolar, aynı ülkeden ithalat 2,5 milyar dolar olmuş, toplam ticaret hacmi de 11,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

İran'a ihracat da 2019'da 2,3 milyar dolar, ithalat 3,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, böylelikle 5,6 milyar dolarlık dış ticaret hacmi oluşmuştu. Bu kapılardaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla toplam 11,3 milyar dolarlık ihracat pazarlarındaki ticaretin yeniden ivme kazanması bekleniyor.

Pandemi nedeniyle bu ülkelerin ticaret hacimlerinde nisan ve mayıs aylarında düşüş görülse de ticaretin aksamaması için bir süredir "temassız ticaret" uygulamaları yürütülüyordu.

Buralarda alternatif yöntemler uygulanmıştı

Irak'a açılan Habur Gümrük Kapısı 1 Mart'ta kapatılmıştı.

Ticaretin aksamaması için Bakanlıkça "temassız ticaret" uygulaması devreye alınmış, her türlü sağlık ve güvenlik tedbiri gözetilmek suretiyle tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla ticaretin bugüne kadar gerçekleştirilmesi sağlanmıştı.

İran'a açılan Gürbulak, Esendere ve Kapıköy gümrük kapıları da 23 Şubat'ta kapatılmıştı. Bu kapılarda tampon bölge olmaması nedeniyle kara yoluyla herhangi bir işlem yapılamazken bu süreçte Kapıköy Demiryolu Gümrük Kapısı, insan teması olmaksızın ticaretin yapılabildiği tek seçenek olarak öne çıkmış ve bugüne kadar ticaret demir yolu taşımacılığı kullanılarak lokomotiflerle vagonların ittirilip çekilmesi suretiyle gerçekleştirilmişti.

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