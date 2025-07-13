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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Diplomasiyi güçlendirerek savaşın tekrarlanmasının önüne geçmeye çalışıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, diplomasiyi güçlendirerek savaş ve çatışmanın tekrarlanmasının önüne geçmeye çalıştıklarını söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Diplomasiyi güçlendirerek savaşın tekrarlanmasının önüne geçmeye çalışıyoruz

İstanbul

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Pezeşkiyan, Petrol Bakanlığında yaptığı konuşmada gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan, "Diplomasiyi güçlendirerek savaş ve çatışmanın tekrarlanmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Savaş kimsenin faydasına değildir ve kazananı yoktur." dedi.

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"Ulusal uzlaşı hükümeti" yaklaşımı doğrultusunda hem içte birlik ve beraberliği sağlamaya hem de komşu ülkeler ve dünya devletleriyle dostane ilişkiler kurmaya çalıştıklarını dile getiren Pezeşkiyan, İsrail'in saldırıları karşısında halkın birlik ve beraberliğinin önemini vurguladı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının bin 100, yaralı sayısının ise 5 bin 600 olduğu bildirildi.

İran'ın karşılık olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'e göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

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