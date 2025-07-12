Dolar
40.18
Euro
46.96
Altın
3,354.94
ETH/USDT
2,927.10
BTC/USDT
117,311.00
BIST 100
10,358.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuşuyor
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İsrail'in İran'a saldırılarında 12 gazeteci yaşamını yitirdi

İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 12'ye yükseldi.

Ahmet Dursun  | 12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
İsrail'in İran'a saldırılarında 12 gazeteci yaşamını yitirdi İsrail’in saldırısına uğrayan İran Radyo ve Televizyon Kurumu

Tahran

İran devlet televizyonunu, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırılarda 12 gazetecinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerden daha sonra kimlik tespiti yapılan kişiler arasında Salih Bayrami ile Ebulfazl Fethi adlı 2 gazetecinin de bulunduğu ve Elburz eyaletindeki saldırılarda yaralanan kadın gazeteci Fatma Salihi'nin de yaşamını yitirdiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 12'ye yükseldi.

Daha önce Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin kızı Fereşte Bakıri, İhsan Zakiri, Ali Tehmasebi, Muin Nezeri, Ramazan Ali Çubdari, Emir Hüseyin Tavusi, Muhammed Cevad Elvendi, Masume Azimi ve Nima Receppur adlı gazetecilerin İsrail'in saldırılarının kurbanlarından olduğu açıklanmıştı.

Masume Azimi ve Nima Receppur, İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) 16 Haziran'da düzenlediği hava saldırısında yaşamlarını yitirmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı.

Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ile 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere yaklaşık 1100 kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı.

İran ordusunun karşı saldırılarında ise İsrail'in açıklamasına göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Huzur İstanbul" uygulamasında 757 kişi gözaltına alındı
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, 15 Temmuz'da kırmızı-beyaza bürünecek
Marmaray makinistinin raylarda fark ettiği yavru kediyi kurtarması kamerada
MKE dersliksiz okul için başvurular başladı

Benzer haberler

İran: ABD ile nükleer müzakerelere hazırız ancak sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz

İran: ABD ile nükleer müzakerelere hazırız ancak sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz

İsrail'in İran'a saldırılarında 12 gazeteci yaşamını yitirdi

Yardım dağıtım noktasına giderken İsrail saldırısında ayağını kaybeden Gazzeli çocuk, eski günlerin özlemiyle yaşıyor

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği İHA saldırısında bir kişi hayatını kaybetti

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği İHA saldırısında bir kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 59 artarak 57 bin 882'ye çıktı

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 59 artarak 57 bin 882'ye çıktı
Avusturya Parlamentosu'nda, İsrail'in Gazze'deki soykırımına sessiz kalınması protesto edildi

Avusturya Parlamentosu'nda, İsrail'in Gazze'deki soykırımına sessiz kalınması protesto edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet