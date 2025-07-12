İsrail'in İran'a saldırılarında 12 gazeteci yaşamını yitirdi
İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 12'ye yükseldi.
Tahran
İran devlet televizyonunu, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırılarda 12 gazetecinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
- İsrail'in İran devlet televizyonuna saldırısı sırasında ekranı terk etmeyen kadın spiker yaşadıklarını anlattı
- İsrail'in saldırılarında İran'daki sivil konutlara verilen hasarın maliyeti 46 milyon dolar
- İran: Düşman (İsrail-ABD) saldırılarında zayıflatılmış uranyum kullanımına dair bulgu yok
- İran, İsrail'in 12 gün süren saldırılarında can kaybının bin 100'e yükseldiğini duyurdu
Saldırılarda hayatını kaybedenlerden daha sonra kimlik tespiti yapılan kişiler arasında Salih Bayrami ile Ebulfazl Fethi adlı 2 gazetecinin de bulunduğu ve Elburz eyaletindeki saldırılarda yaralanan kadın gazeteci Fatma Salihi'nin de yaşamını yitirdiği bildirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Buna göre, saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 12'ye yükseldi.
Daha önce Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin kızı Fereşte Bakıri, İhsan Zakiri, Ali Tehmasebi, Muin Nezeri, Ramazan Ali Çubdari, Emir Hüseyin Tavusi, Muhammed Cevad Elvendi, Masume Azimi ve Nima Receppur adlı gazetecilerin İsrail'in saldırılarının kurbanlarından olduğu açıklanmıştı.
Masume Azimi ve Nima Receppur, İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) 16 Haziran'da düzenlediği hava saldırısında yaşamlarını yitirmişti.
İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci
İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı.
Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ile 126 kadın ve 41 çocuk olmak üzere yaklaşık 1100 kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi de yaralandı.
İran ordusunun karşı saldırılarında ise İsrail'in açıklamasına göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.
İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.
İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü, Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma istediklerini açıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.