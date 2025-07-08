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Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran: Düşman (İsrail-ABD) saldırılarında zayıflatılmış uranyum kullanımına dair bulgu yok

İran Nükleer Güvenlik Sistemi Merkezi, 12 gün süren İsrail saldırılarında "zayıflatılmış uranyum" kullanıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
İran: Düşman (İsrail-ABD) saldırılarında zayıflatılmış uranyum kullanımına dair bulgu yok

İstanbul

İranlı Öğrenciler haber Ajansı (ISNA), Merkez tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, "Sosyal medyada yer alan bazı haberlerde, İran'a yönelik saldırılarda düşman güçlerinin zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat kullandığı öne sürülmüştü. Yapılan incelemelerde şu ana kadar, zayıflatılmış uranyum kullanımına dair herhangi bir bulguya rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

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Fars Haber Ajansı, 27 Haziran'daki bir haberinde, İsrail saldırılarında zayıflatılmış uranyum bombası kullanıldığı iddialarına yer vermişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirdi.

İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 935, yaralı sayısının ise 4 bin 870 olduğu bildirildi.

İran'ın karşılık olarak düzenlediği füze saldırılarında İsrail'e göre, 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu.

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