Dolar
40.18
Euro
47.01
Altın
3,369.83
ETH/USDT
3,071.50
BTC/USDT
121,497.00
BIST 100
10,299.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İran: BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizma işletilirse karşılık veririz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının, İran'a BM yaptırımlarını geri getirecek, "tetik mekanizmasını" işletmesini çatışma ile eş değerde kabul edeceklerini ve karşılık vereceklerini söyledi.

Ahmet Dursun  | 14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
İran: BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizma işletilirse karşılık veririz

Tahran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının, İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek, "tetik mekanizmasını (snapback)" işletmesini çatışma ile eş değerde kabul edeceklerini ve karşılık vereceklerini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bekayi, başkent Tahran’daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın, nükleer anlaşmada yer verilen, "snapback (tetik mekanizması)" olarak adlandırılan ve İran'a anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını yeniden getirme imkanına sahip maddeyi işletme tehdidini değerlendiren Bekayi, "Nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları taahhütlerini yerine getirmiş olsalardı bu tür durumlarla karşılaşmazdık ve İran da anlaşmadaki yükümlülüklerini azaltma hakkını kullanmazdı." dedi.

Bekayi, İran'ın kendisini hala anlaşmanın üyesi olarak gördüğünü ve yükümlülüklerindeki azalmanın ABD ve diğer tarafların anlaşmayı açıkça ihlal etmelerine yanıt olarak geldiğini belirterek, Avrupalı tarafların kendilerinin de anlaşmada ciddi ihlaller yaptığını ve yükümlülüklerini yerine getiremediklerini söyledi.

Tetik mekanizmasının işletilmesinin İran'a karşı siyasi bir hamle ve çatışmayla eş değer olduğunu dile getiren Bekayi, bu durumda Tahran'dan uygun bir karşılık verileceğini ifade ederek, "Avrupalılar, tetik mekanizmasına başvurarak, esasen İran'ın nükleer meselesiyle ilgili devam eden diplomaside kendilerine bir rol görmediklerini ilan ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İranlı Sözcü, ABD ile nükleer müzakerelerin ne zaman yeniden başlatılacağı konusunda ise henüz bir zaman veya yer belirlenmediğini kaydetti.

​​​​​​​Bekayi ayrıca, Almanya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (UAEA) nükleer silahların yayılmasını önleme yükümlülüklerinde çifte standart uyguladıkları ve İsrail'in askeri saldırılarını destekledikleri iddiasıyla eleştirdi.

"İsrail'in saldırılarından en büyük zarar sivillere verildi"

Öte yandan bugünkü basın toplantısına İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend de katılarak bir konuşma yaptı. İsrail'in saldırılarından hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını gösteren Kolivend, saldırılarda sivillerin hedef alındığını söyledi.

En büyük zararın sivillere verildiğini dile getiren Kolivend, şöyle konuştu:

"Şehitler arasında 126 kadın ve 41 çocuk var ve bunların hiçbiri asker değil. Bu koşullar altında 5 çalışanımız şehit oldu ve doğrudan saldırıya uğradı. Ambulanslarımız saldırıya uğradı. Bunların hepsi Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlalidir. Kızılay helikopteri de hedef alındı, bu da dört Cenevre Sözleşmesi'ne aykırıdır ve hiç kimsenin sağlık ekiplerine ve sivillere saldırma hakkı yoktur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TRT'nin tüm kanallarında 15 Temmuz özel yayınları gerçekleştirilecek
Konya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
“Zaferin Adı Türkiye” temalı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Treni, Ankara’dan ilk seferine uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da 3 yakını şehit olan Muzaffer Gülşen'i evinde ziyaret etti
Bakan Ersoy: Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeyeceğiz

Benzer haberler

İran: BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizma işletilirse karşılık veririz

İran: BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizma işletilirse karşılık veririz

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Diplomasiyi güçlendirerek savaşın tekrarlanmasının önüne geçmeye çalışıyoruz

İran: ABD ile nükleer müzakerelere hazırız ancak sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz

İsrail'in İran'a saldırılarında 12 gazeteci yaşamını yitirdi

İsrail'in İran'a saldırılarında 12 gazeteci yaşamını yitirdi
BM Genel Sekreteri Guterres, Srebrenitsa'nın yıl dönümünde "artan nefret söylemlerine" karşı uyardı

BM Genel Sekreteri Guterres, Srebrenitsa'nın yıl dönümünde "artan nefret söylemlerine" karşı uyardı
ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ortak bildiri yayımlandı

ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ortak bildiri yayımlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet