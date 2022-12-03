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Ekonomi, Yeşil hat

İran 300 megavat kapasiteli yeni nükleer enerji santralinin inşasına başladı

İran, ülkenin güneybatısındaki Huzistan eyaletinde 300 megavat kapasiteli yeni bir nükleer enerji santralinin inşasına başladı.

Ahmet Dursun   | 03.12.2022
İran 300 megavat kapasiteli yeni nükleer enerji santralinin inşasına başladı

Ankara

İran devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan eyaletine bağlı Darhovin bölgesinde 300 megavatlık "Karun" nükleer enerji santralinin temeli Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami'nin de katıldığı törenle atıldı.

Basınçlı su reaktörü sistemiyle çalışacak santralin inşasının yaklaşık 8 yıl süreceği ve 2 milyar dolara mal olacağı belirtildi.

Santralin yüzde 4 saflığa kadar zenginleştirilmiş uranyum ile çalışacağı aktarıldı.

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