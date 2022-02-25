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Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Bağımsızlık Meydanı'ndan görüntüler
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Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

IMF Başkanı'ndan Rusya'ya yaptırımların krizin ekonomik etkisini artıracağı uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Rusya'ya yönelik yaptırımların enerji ve tahıl fiyatlarına yansıyarak krizin ekonomik etkilerine katkıda bulunacağını ifade etti.

Dilara Zengin Okay   | 25.02.2022
IMF Başkanı'ndan Rusya'ya yaptırımların krizin ekonomik etkisini artıracağı uyarısı

Washington

Georgieva, video konferans yöntemiyle düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yaşananların Ukrayna ekonomisi üzerinde etkileri olacağını belirten Georgieva, ancak etkilerin "Ukrayna'nın ötesine geçeceğini" vurguladı.

Georgieva, "Yaptırımlar açısından atılan adımları gördük. Bu, krizin ekonomik etkisine katkıda bulunacaktır. Öncelikle enerji fiyatları ile tahıl fiyatlarına yansıyarak artan enflasyon endişesini artıracaktır." dedi.

Yaptırımların finansal sistemin işleyişi için de etkileri olacağına değinen Georgieva, belirsizliğin gelişen piyasalara olan güveni etkilediğini kaydetti.

Georgieva, artan bölgesel gerilimlerin Ukrayna'yı çevreleyen ülkeler üzerinde de ekonomik bir etkiye sahip olabileceğini aktardı.

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