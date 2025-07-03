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Ekonomi

IMF, ABD'de "vergi indirimi" tasarısının bütçe açığının azaltılmasına ters düştüğünü belirtti

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Kozack, IMF'nin ABD'nin bütçe açığını zamanla düşürmesi gerektiği yönündeki tutumunu koruduğunu belirterek, Kongre'de görüşülen "vergi indirimi" tasarısının borcun azaltılması tavsiyesine ters düştüğünü söyledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
IMF, ABD'de "vergi indirimi" tasarısının bütçe açığının azaltılmasına ters düştüğünü belirtti

New York

Julie Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Senatosunda onaylanan ve Temsilciler Meclisinde görüşülen "vergi indirimi" tasarısına ilişkin soruyu yanıtlayan Kozack, tasarının bütçe açığını artıracağını ve federal borcun azaltılması tavsiyesine ters düştüğünü söyledi.

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Kozack, IMF'nin, ABD'nin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranını düşüşe geçirmek için zamanla bütçe açığını azaltması gerektiği tutumunu koruduğunu anlattı.

Borcun düşürülmesi için mali konsolidasyon gerektiğine işaret eden Kozack, bu sürece erken başlanmasının önemini vurguladı.

Kozack, ABD'nin bütçe açığını ve borcunu azaltmak için elinde birçok farklı politika seçeneği bulunduğuna değinerek, bunların ele alınması konusunda ülke içinde bir uzlaşı sağlanması gerektiğini kaydetti.

Yasa tasarısının ABD ekonomisine olası etkilerini incelediklerini dile getiren Kozack, "Dünya Ekonomik Görünüm" raporu temmuz ayı güncellemesinde söz konusu etkilere yer vereceklerini bildirdi.

Kozack, yapılan ticaret anlaşmaları ya da duyurularını da raporun temmuz ayı güncellemesine dahil etmeye çalışacaklarını aktardı.

IMF Sözcüsü Kozack, küresel ekonomiye ilişkin tahminleri yaparken yüksek belirsizliğin yaşandığı bir dönemde olunduğunu göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

"Ticarette önemli değişimler görüyoruz"

Kozack, "Ticaret ortamında çok önemli değişimler görüyoruz ancak ülkelerin kendi dirençlerini arttırmak için yapabilecekleri ve yapmaları gereken çok şey var." dedi.

Bir süredir düşük büyüme, yüksek borç ortamında olduklarını kaydeden Kozack, yüksek belirsizlik ve zayıf ticaretin bu ortamı etkilediğini kaydetti.

Kozack, mali tarafta borç sorununu azaltmaya, büyüme tarafında verimliliği ve orta vadeli büyümeyi artırmaya yönelik tedbirlerin alınması gerektiğini anlattı.

"Yaptırımların kaldırılması Suriye'nin toparlanmasını kolaylaştırabilir"

IMF heyetinin 1-5 Haziran'da Suriye'yi ziyaret ettiğini anımsatan Kozack, bunun 2009'dan bu yana ülkeye ilk ziyaret olduğuna dikkati çekti.

Kozack, ziyarette Suriye'deki ekonomik ve finansal koşulların değerlendirildiğini belirterek, bunun ülkenin toparlanmasını desteklemek için yapıldığını vurguladı.

Yıllarca karşı karşıya kaldığı zorlukların ülke ekonomisini küçülttüğüne değinen Kozack, "Yaptırımların kaldırılması, Suriye’nin küresel ekonomiye yeniden entegrasyonunu destekleyerek ülkenin yeniden toparlanmasını kolaylaştırabilir." değerlendirmesinde bulundu.


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