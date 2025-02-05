IMF, ABD, Çin, Kanada ve Meksika'yı anlaşmazlıkları çözmeye ve ticareti mümkün kılmaya çağırdı
Uluslararası Para Fonu (IMF), anlaşmazlıkları çözmek ve ticaret akışını sürdürmek için ABD, Çin, Kanada ve Meksika'ya çağrıda bulundu.
Washington
IMF sözcüsünün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ve potansiyel olarak Kanada ile Meksika mallarına getirdiği tarifelere ilişkin açıklamaların takip edildiği aktarıldı.
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Açıklamada, "Anlaşmazlıkları çözmek ve ticareti mümkün kılmak için yapıcı yollar bulmak herkesin çıkarınadır." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.