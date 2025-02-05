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Ekonomi

IMF, ABD, Çin, Kanada ve Meksika'yı anlaşmazlıkları çözmeye ve ticareti mümkün kılmaya çağırdı

Uluslararası Para Fonu (IMF), anlaşmazlıkları çözmek ve ticaret akışını sürdürmek için ABD, Çin, Kanada ve Meksika'ya çağrıda bulundu.

Dilara Zengin Okay  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
IMF, ABD, Çin, Kanada ve Meksika'yı anlaşmazlıkları çözmeye ve ticareti mümkün kılmaya çağırdı

Washington

IMF sözcüsünün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ve potansiyel olarak Kanada ile Meksika mallarına getirdiği tarifelere ilişkin açıklamaların takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Anlaşmazlıkları çözmek ve ticareti mümkün kılmak için yapıcı yollar bulmak herkesin çıkarınadır." ifadeleri kullanıldı.

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