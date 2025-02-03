Dolar
35.94
Euro
37.06
Altın
2,820.79
ETH/USDT
2,708.30
BTC/USDT
98,684.00
BIST 100
9,774.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, sınır güvenliğinin artırılması karşılığında Meksika'ya getirdiği gümrük vergisini 1 ay durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında, bu ülkeye getirilen yüzde 25'lik gümrük vergisini 1 ay durdurduğunu açıkladı.

Hakan Çopur, Dilara Zengin Okay  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
ABD, sınır güvenliğinin artırılması karşılığında Meksika'ya getirdiği gümrük vergisini 1 ay durdurdu

Washington

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta uygulamaya sokulan Meksika'ya gümrük vergisine ilişkin Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan bir açıklama yaptı.

Trump, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile bugün yaptığı telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve karşılıklı olarak sınır güvenliği konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Trump, açıklamasında, "Az önce Devlet Başkanı Sheinbaum ile çok dostane bir görüşme gerçekleştirdik. (Sheinbaum) Meksika ile Amerika Birleşik Devletleri'ni ayıran sınıra derhal 10 bin asker göndermeyi kabul etti. Ayrıca müzakerelerde bulunacağımız bir aylık süre için öngörülen gümrük vergilerini derhal durdurma konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Söz konusu adımla birlikte ABD'ye fentanil ve düzensiz göçmenlerin geçişinin önleneceğini kaydeden Trump, Meksika ile yapılacak ticari müzakereleri de sabırsızlıkla beklediğini belirtti.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum ise konuyla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımda, sınıra 10 bin asker göndereceğini ve ABD'nin uygulayacağını duyurduğu gümrük vergisinin 1 aylığına durdurulduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi için fırtına uyarısı
Deprem uzmanları, Ege Denizi'ndeki "deprem fırtınasını" AA'ya değerlendirdi
Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bugüne kadar 570 deprem meydana geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizi süratle depreme dayanıklı hale getirmek dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Benzer haberler

ABD, sınır güvenliğinin artırılması karşılığında Meksika'ya getirdiği gümrük vergisini 1 ay durdurdu

ABD, sınır güvenliğinin artırılması karşılığında Meksika'ya getirdiği gümrük vergisini 1 ay durdurdu

Kanada'nın Ontario eyaleti, Starlink ile olan 100 milyon dolarlık sözleşmeye son verecek

Güney Afrika'da Trump'ın hedef aldığı tartışmalı "Toprak Kamulaştırma Yasası"

Musk, USAID'in "Kovid-19 gibi biyolojik silah araştırmalarını" finanse ettiğini iddia etti

Musk, USAID'in "Kovid-19 gibi biyolojik silah araştırmalarını" finanse ettiğini iddia etti
AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD ile bir ticaret savaşının kazananı olmayacağını söyledi

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, ABD ile bir ticaret savaşının kazananı olmayacağını söyledi
WSJ, Trump'ın ek gümrük vergilerini "tarihin en aptal ticaret savaşı" olarak değerlendirdi

WSJ, Trump'ın ek gümrük vergilerini "tarihin en aptal ticaret savaşı" olarak değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet