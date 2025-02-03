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Ekonomi

BM, ABD'nin yeni gümrük vergilerinin küresel ekonomiye etkisinden endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e uygulayacağı ek gümrük vergilerinin küresel ekonomi üzerindeki etkisinden endişeli olduğunu açıkladı.

Islam Doğru  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
BM, ABD'nin yeni gümrük vergilerinin küresel ekonomiye etkisinden endişeli

Birleşmiş Milletler

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

ABD’nin Çin, Kanada ve Meksika’ya uygulayacağı ek gümrük vergileriyle ilgili BM’nin pozisyonuna dair bir soruya Dujarric, "Büyüyen ticaret kısıtlama önlemlerinin küresel ekonomi üzerinde, özellikle gelişmekte olan ülkeler ve savunmasız nüfusa sahip bölgelerdeki etkisinden açıkça endişeliyiz." dedi.

Dujarriç, küresel ekonominin düşük büyüme gösterdiğine işaret ederek, ticari kısıtlamalar artarken küresel ticaretin istikrarı için Dünya Ticaret Örgütünün kabul edilen uluslararası kurallarına uyulmasının önemine vurgu yaptı.

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini aktarmıştı.

Öte yandan Başkan Trump, bugün sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Meksika'nın sınır güvenliğini artırması karşılığında, bu ülkeye getirilen yüzde 25'lik gümrük vergisini 1 ay durdurduğunu belirtmişti.

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