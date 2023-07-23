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Ekonomi

Hindistan, basmati olmayan beyaz pirinç ihracatını yasakladı

Hindistan, yurt içi fiyat artışını önlemek amacıyla basmati olmayan beyaz pirinç ihracatını yasakladı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
Hindistan, basmati olmayan beyaz pirinç ihracatını yasakladı

Ankara

Hindistan Tüketici İşleri ve Gıda Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, basmati olmayan beyaz pirincin yurt dışı satışının derhal durdurulacağı belirtildi.

"Yurt içi pirinç fiyatları artış trendinde. Perakende fiyatları son bir yılda yüzde 11,5 yükseldi." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şiddetli yağışın ülkedeki mahsule zarar verdiği vurgulandı.

Dünyanın en büyük pirinç ihracatçısı Hindistan'da, basmati olmayan pirinç, toplam pirinç ihracatının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor.

Uzmanlar ise bu kararın küresel gıda fiyatlarını artırabileceği uyarısında bulundu.

Basmati olmayan pirinç, genellikle Asya ve Afrika ülkelerine ihraç ediliyor.

Vietnam, "yeterli pirinç tedariki" için çağrıda bulundu

Hindistan'ın pirinç ihracatını azaltma kararı, Vietnam tarafında da yankı buldu.

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hindistan'ın pirinç ihracatını azaltma adımı, küresel pirinç pazarını etkileyecek." ifadesi kullanıldı.

Yetkililer, yeterli yerel pirinç tedariki ve gıda güvencesi sağlanması için ülkenin gıda birliğine çağrıda bulundu.

Vietnam, Hindistan ve Tayland'dan sonra dünyanın en büyük üçüncü pirinç ihracatçısı konumunda.


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