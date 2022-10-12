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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla ABD'de görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, J.P. Morgan tarafından düzenlenen Yatırımcı Semineri'nde dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla görüştü.

Dilara Zengin Okay   | 12.10.2022
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla ABD'de görüştü

Washington

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı ile uluslararası kuruluşların yıllık toplantılarına katılmak için ABD'de bulunan Nebati, Twitter hesabından Washington'daki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

Nebati, ikili görüşmeleri kapsamında ilk olarak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) Başkanı Carlo Monticelli ile bir araya geldiklerini belirterek, "İş birliğimizin önümüzdeki yıllarda yeni projelerle daha da güçlenmesi gerektiğinin altını çizerek özellikle Banka'nın ülkemizdeki proje hacminin artırılması ve yönetişim konularına değindik." ifadesini kullandı.

İkili görüşmelerine mevkidaşı Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner ile bir araya gelerek devam ettiğini aktaran Nebati, şunları kaydetti:

"NATO müttefikimiz ve en büyük ticaret ortağımız olan Almanya ile küresel ekonomik gelişmeleri ve ekonomilerimize yansımalarını ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini artırma hedefimizi ve karşılıklı atılabilecek adımları değerlendirdik."

Nebati, J.P. Morgan tarafından gerçekleştirilen Yatırımcı Semineri'nde de dünyanın önde gelen yatırımcıları ile bir araya geldiklerini belirterek, "Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri ve Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde ülkemizin güçlü yatırım potansiyelini ele aldığımız toplantıda, yatırımcıların, Türkiye'ye olan ilgisinin artarak devam ettiğini görmek bizi memnun etti." değerlendirmesinde bulundu.

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