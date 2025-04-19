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Ekonomi

Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımlarına ilişkin düzenleme

Yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve panel taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri için yatırım tamamlanma vizesi son müracaat tarihi, başvurunun 28 Şubat 2025'ten önce yapıldığının kanıtlanması halinde, 31 Mayıs olarak uygulanacak.

Mustafa Çalkaya  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımlarına ilişkin düzenleme

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre, güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve panel taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri için yatırım tamamlanma vizesi son müracaat tarihi 28 Şubat olarak belirlenmişti.

Yeni düzenlemeyle, söz konusu tarihten önce tanımlanan yatırım tamamlama vizesi son müracaat tarihi, bu tarihten önce düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri için, yatırımın tamamlanmasına yönelik gerekli izin, onay, kabul işlemleri için anılan tarihten önce ilgili kamu kurum ve kuruluşları ya da kamu lisansı altında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerine başvuru yapıldığının kanıtlanması halinde 31 Mayıs 2025 olarak uygulanacak.​​​​​​​


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