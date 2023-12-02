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Ekonomi

Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği kapsamındaki başvurularda, konusu 3 milyon liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, bu miktarı aşanlarda merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Gümrük uzlaşma komisyonlarının yetki sınırları yeniden belirlendi

Ankara

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.​​​​​​​

Buna göre, düzenleme kapsamına giren başvurularda, konusu 3 milyon liraya kadar olanlar için gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü uzlaşma komisyonları, 3 milyon lirayı aşanlarda ise merkezi uzlaşma komisyonları yetkili olacak.

Bugüne kadar 750 bin lira sınırı gözetiliyordu.

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