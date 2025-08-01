Dolar
40.66
Euro
47.04
Altın
3,341.37
ETH/USDT
3,591.40
BTC/USDT
114,225.00
BIST 100
10,735.35
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, ABD'nin yeni gümrük vergilerinde Türkiye'nin pozitif ayrıştığına işaret etti

Ticaret Bakanlığı, ABD'nin açıkladığı gümrük vergilerinde Türkiye'nin düşük tarife kategorisinde yer alarak pozitif ayrıştığını, ABD nezdinde olumlu bir ortak olarak değerlendirildiğini ve Türk ihracatçısının rekabet gücünü koruduğunu bildirdi.

Zeynep Duyar  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
Ticaret Bakanlığı, ABD'nin yeni gümrük vergilerinde Türkiye'nin pozitif ayrıştığına işaret etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan yeni gümrük tarifeleri kapsamında, dünya genelinde yüzde 15 ila yüzde 50 arasında değişen vergi artışlarının yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD ile ticaret anlaşması bulunmayan ülkelerin, bu tarihten itibaren ABD'ye ihraç ettikleri ürünler için daha yüksek tarifelerle karşı karşıya kalacağı vurgulanan açıklamada, "Yeni gümrük vergilerinde Türkiye pozitif ayrıştı. Bu yeni düzenlemede Türkiye'nin en düşük gümrük vergisi uygulanan ülkelerden biri olmaya devam etmesi, ABD nezdinde dengeli ve olumlu bir ticari ortak olarak değerlendirildiğini, Türk ihracatçısının küresel pazarlarda rekabet gücünü koruduğunu ve Türkiye'nin dış ticaretteki güçlü konumunun sürdüğünü göstermektedir. Bu durum, başta Asya ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere çok sayıda ülkeye kıyasla Türkiye açısından önemli bir avantaj yaratmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Otomotivde düşük tarife için görüşmeler sürüyor

Açıklamada, ABD tarafında bakır, çelik ve alüminyum ihracatçılarına çelik ürünlerinde yüzde 50 yeni vergi uygulanmasının kararlaştırıldığı ancak bu artışın yalnızca bakır boru ve kablo gibi ürünlerle sınırlı tutulduğu aktarıldı.

Rafine bakır, cevher ve konsantre gibi ürünlerin kapsam dışında bırakıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu ani değişiklik, ABD'deki bakır piyasalarında fiyat düşüşüne ve arz fazlasına yol açmıştır. ABD'nin ticaret konusunda henüz uzlaşmaya varamadığı başlıca ortakları arasında Kanada, Meksika, Tayland ve Hindistan gibi bazı Uzak Doğu ülkeleri de yer alırken Hindistan'a yönelik vergiler ek para cezasıyla uygulanacak. Öte yandan, çelik, otomotiv ve bakır gibi stratejik sektörlerde uygulanan tarifelere ilişkin olarak Türkiye ile ABD makamları arasında diplomatik ve teknik düzeylerde yoğun görüşmeler sürdürülmektedir. Ülkemiz lehine daha düşük oranların sağlanması amacıyla yürütülen müzakereler yapıcı devam etmektedir. Özellikle tekstil ve konfeksiyon sektörümüze yönelik beklentilerimizin de karşılanması şeklinde bir açılım sağlanması için temaslarımız da sürüyor. Türkiye'nin önceliği, ABD ile yürütülen dış ticaretin öngörülebilir, adil ve sürdürülebilir bir çerçevede ilerlemesini sağlamaktır. ABD Başkanı tarafından yayımlanan son kararnamede de görüldüğü üzere, Türkiye müzakere süreci olumlu ilerleyen ülkeler arasında yer almakta, bu da ikili ticaret ilişkilerinde karşılıklı diyalog ve işbirliğinin güçlendiğini göstermektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman yangınlarında ağır hasar gören İzmir ve Bilecik'te 350 konut yapılacak
Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi İstanbul'da başladı
Ankara ve Konya için sağanak uyarısı
Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 573 bini aştı

Benzer haberler

Ticaret Bakanlığı, ABD'nin yeni gümrük vergilerinde Türkiye'nin pozitif ayrıştığına işaret etti

Ticaret Bakanlığı, ABD'nin yeni gümrük vergilerinde Türkiye'nin pozitif ayrıştığına işaret etti

Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı

ABD Başkanı Trump, karşılıklı tarife oranlarında değişikliğe gitti

Trump, Fed'in faiz oranını sabit tutması sonrası Powell'ı hedef aldı

Trump, Fed'in faiz oranını sabit tutması sonrası Powell'ı hedef aldı

Ticari hayatın dijital altyapısı MERSİS'in aktif kullanıcı sayısı 3,3 milyona ulaştı

Ticari hayatın dijital altyapısı MERSİS'in aktif kullanıcı sayısı 3,3 milyona ulaştı
Brezilya lideri Lula da Silva, tarifeler konusunda Trump'ı eleştirmekten endişe duymadığını belirtti

Brezilya lideri Lula da Silva, tarifeler konusunda Trump'ı eleştirmekten endişe duymadığını belirtti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet