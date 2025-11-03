Dolar
Ekonomi

Startuplar geleceğin ortaklıklarını Türkiye E-Ticaret Haftası’nda kuracak

Türkiye E-Ticaret Haftası, hacmi 90 milyar dolara ulaşan dijital ticaret endüstrisi, girişimcileri, yatırımcıları ve kurumsal markalarını İstanbul'da bir araya getirecek.

Fahri Aksüt  | 03.11.2025 - Güncelleme : 03.11.2025
Startuplar geleceğin ortaklıklarını Türkiye E-Ticaret Haftası’nda kuracak

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığı tarafından, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ve TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi’nin katkıları ile düzenlenecek Türkiye E-Ticaret Haftası etkinlikleri, 21–22 Kasım tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik paydaşlarından yapılan ortak açıklamada, bu yıl "Geleceğin Ticareti (Future-Commerce)" temasıyla gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında düzenlenecek S2B (Startup to Business) Buluşmaları'nın startuplar, yatırımcılar ve kurumsal markaları aynı mekanda bir araya getireceği belirtildi.

Açıklamada, girişimcilerin yenilikçi çözümleriyle büyük ölçekli şirketlerin ihtiyaçlarını eşleştirecek görüşmelerin, stratejik işbirlikleri ve yeni nesil ortaklıkların tohumlarının atıldığı bir platform sunmasının hedeflendiği kaydedildi.

Gelecek Fabrikası

Açıklamada, S2B buluşmalarının yanı sıra "Gelecek Fabrikası Alanı" ile genç girişimciler, startuplar, kadın liderler, üniversiteler ve teknoparkların yaratıcılığının görünür kılınacağı ifade edildi.

Gelecek Fabrikası’nda düzenlenecek S2B görüşmelerinin yapay zeka atölyeleri, girişimcilik oyunları ve inovatif eğitim modülleriyle katılımcılara yeni nesil iş modellerini keşfetme fırsatı sunacağı vurgulanan açıklamada, bu özel alanda ayrıca networking oturumları, proje sunumları ve etkileşimli içeriklerin yer alacağı bildirildi.

Dijital Ekonomi

Açıklamada ayrıca, dijital ticaretin yıllık 90 milyar dolarlık bir hacme ulaştığı ifade edilerek, Türkiye E-Ticaret Haftası’nın, yatırımcılardan girişimcilere, pazar yerlerinden KOBİ’lere, lojistik ve ödeme sistemleri şirketlerinden akademisyenlere kadar uzanan geniş bir ekosistemi buluşturacağı belirtildi.

Etkinlik sayesinde, "Yapay Zeka ile Dönüşen Ticaret", "Davranış Bilimi ve Tüketici Zihni" ve "Startuplar için Yol Haritaları" gibi panellerle sektörün geleceğinin tartışılacağı aktarılan açıklamada ayrıca Türkiye E-Ticaret Ödülleri töreniyle dijital dönüşümün öncü markaları, girişimcileri ve üreticilerinin sahneye çıkacağı bildirildi.

Açıklamada, etkinlik alanında düzenlenecek masterclass ve workshop oturumlarının, dijital kampanya tasarımından kullanıcı deneyimine, veri analitiğinden sosyal medya stratejilerine uzanan uygulamalı içeriklerle katılımcılara interaktif bir öğrenme ortamı sunacağı da ifade edildi.

Etkinlik kapsamında teknoloji, sanat ve kültürü buluşturan dijital sergiler ve enstalasyonların da yer alacağı belirtilen açıklamada, böylece katılımcılara benzersiz bir deneyim yaşatılmasının amaçlandığı kaydedildi.

