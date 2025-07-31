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Ekonomi

Ticari hayatın dijital altyapısı MERSİS'in aktif kullanıcı sayısı 3,3 milyona ulaştı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nin (MERSİS) aktif kullanıcı sayısı 3,3 milyonu, mobil uygulama indirilme sayısı 68 bini aştı.

Zeynep Duyar  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Ticari hayatın dijital altyapısı MERSİS'in aktif kullanıcı sayısı 3,3 milyona ulaştı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MERSİS, sadece Ticaret Bakanlığının değil, kamu hizmetlerinin dijital dönüşümünde öncü rol oynayan bir devlet projesi olarak faaliyet gösteriyor.

Haziran sonu itibarıyla uygulamanın aktif kullanıcı sayısı 3,3 milyona ulaşan sistemin, Türkiye'de aktif şirket, ticari işletme ve şube sayısı 2,5 milyonun üzerine çıktı.

⁠Sistem üzerinden aylık ortalama 15 bin yeni kuruluş işlemi gerçekleştirilirken MERSİS, yaklaşık 70 kamu kurumu ile anlık veri paylaşımı yapıyor ve tüm ilgililere şirket ve ticari işletmelere ilişkin güncel, doğru ve güvenilir verileri sunuyor.

68 binden fazla indirildi

Vatandaşların dijital hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve ticaret sicili işlemlerinin kesintisiz yürütülmesini temin amacıyla geliştirilen MERSİS Mobil Uygulaması, kullanım alışkanlıkları ve güncel ihtiyaçlara uygun bir yapı sunuyor.

MERSİS Mobil ile MERSİS internet uygulaması üzerinden yapılabilen tüm işlemler mobil cihazlarla da gerçekleştirilebiliyor.

Uygulamanın, alternatif hizmet kanalları sunularak, ticaret siciline erişim kolaylaştırılırken hizmet kalitesi ve çeşitliliği artırıldı, ticaret sicili işlemlerine yenilikçi bir yaklaşım kazandırıldı.

Google Play ve App Store platformları üzerinden erişime açılan uygulamanın toplam indirilme sayısı 68 bin 555'e ulaşırken kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

Ticaret Bakanlığı, iş dünyasının ihtiyaçlarını gözeterek dijital çözümleri yaygınlaştırmaya, ticari işlemleri daha etkin ve erişilebilir hale getirmeye yönelik çalışmaları da sürdürüyor.

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