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Ekonomi

Gıdada taklit ve tağşiş yapan 371 firmanın 559 parti ürünü ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolataların yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı.

Enes Duran   | 01.03.2022
Gıdada taklit ve tağşiş yapan 371 firmanın 559 parti ürünü ifşa edildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi.

Açıklamada, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığı ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin, üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Laboratuvar sonucuna göre taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten veya ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarasını içeren bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu uygulamamız tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması, sektörde haksız rekabetin önlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde, Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER, Alo 174 Gıda Hattı ve Whatsapp (0 501 174 01 74) gıda ihbar hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı bulunmaktadır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır."

Denetim sonuçları

Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik yapılan kanun düzenlemesiyle gıdada taklit veya tağşiş cezalarının caydırıcı hale getirildiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda taklit ve tağşiş yapan gıda işletmecilerine gayrisafi gelirlerine bağlı olarak 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari ceza, hapis, adli para ve gıda sektörü faaliyetinden men cezaları getirildiği ifade edildi.

Yüksek teknoloji ürünü cihazlarla hizmet veren laboratuvarlarda taklit veya tağşişe esas her türlü tespitin yapılabildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önce 26 kez yapılan duyurularla, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen, toplam 1609 firmanın 3 bin 605 ürünü kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusuyla 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde bilgiye sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012'den bu yana 1887 firmaya ait 4 bin 164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir."

Bakanlığın sitesinde yer alan duyuruda, alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, pastacılık ürünleri ve tatlılar, süt ve süt ürünleri, şekerli mamuller ve takviye edici gıdalarda taklit ve tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen ürünlerin listesi yer aldı.

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