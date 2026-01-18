Gıda işletmelerine, gıda katkı maddelerine uyum için 1 Mart'a kadar süre tanındı
Gıda işletmelerine, gıda katkı maddelerine uyum için 1 Mart'a kadar süre tanınırken bu tarihten önce piyasaya arz edilen ürünlerin raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilmesine imkan sağlandı.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu kapsamda gıda işletmelerine geçiş süreci tanındı.
Buna göre gıda işletmecileri, 1 Mart 2026'ya kadar yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlü kılındı. Gıda işletmecileri, yönetmelik hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar yürürlükte bulunan hükümlere uygun faaliyette bulunacak.
Gıda işletmecilerince 1 Mart 2026'dan önce piyasaya arz edilen ürünler ve bunları içeren gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.
Ayrıca, spesifikasyonları belirtilen gıda katkı maddeleri ile ilgili listelerde de değişiklik yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.