Ekonomi

Gıda işletmelerine, gıda katkı maddelerine uyum için 1 Mart'a kadar süre tanındı

Gıda işletmelerine, gıda katkı maddelerine uyum için 1 Mart'a kadar süre tanınırken bu tarihten önce piyasaya arz edilen ürünlerin raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilmesine imkan sağlandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Gıda işletmelerine, gıda katkı maddelerine uyum için 1 Mart'a kadar süre tanındı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda gıda işletmelerine geçiş süreci tanındı.

Buna göre gıda işletmecileri, 1 Mart 2026'ya kadar yönetmelik hükümlerine uymakla yükümlü kılındı. Gıda işletmecileri, yönetmelik hükümlerine uyum sağlayıncaya kadar yürürlükte bulunan hükümlere uygun faaliyette bulunacak.

Gıda işletmecilerince 1 Mart 2026'dan önce piyasaya arz edilen ürünler ve bunları içeren gıdalar raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

Ayrıca, spesifikasyonları belirtilen gıda katkı maddeleri ile ilgili listelerde de değişiklik yapıldı.

