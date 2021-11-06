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Ekonomi

Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, farklı şehirlerde görevlendirmek üzere 750 gelir uzman yardımcısı istihdam edecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 06.11.2021
Gelir İdaresi Başkanlığı 750 uzman yardımcısı alacak

Ankara

Başkanlığın konuya ilişkin sınav ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, istihdam edilecek gelir uzman yardımcıları, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerine atanacak.

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 ili tercih edebilecek.

Başvurular, 15 Kasım-24 Kasım tarihlerinde, "http://sinav.gib.gov.tr" adresindeki Online Sınav Sistemi'ne yapılacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü 11 Aralık'ta saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek.

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan, yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katı aday sözlü sınava çağrılacak.

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