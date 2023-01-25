Fransız şirket Kırcaali'deki fabrika genişletmesine 15 milyon Bulgar levası yatırım yaptı
Bulgaristan’daki Serta Bulgaria adlı Fransız şirket, Kırcaali fabrikasının üçüncü uzantısını hizmete açtı.
Ankara
Bulgar ajansı BTA’de yer alan habere göre, Serta Bulgaria, Kırcaali fabrikasının üçüncü uzantısını hizmete açarak 15 milyon Bulgar levası (BGN) (157,1 milyon TL) değerinde yatırım yaptı. Fabrikanın genişlemesi, 100 yeni istihdam yaratacak.
Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in geçici hükümetindeki Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nikola Stoyanov açılış töreninde, şirketin, Fransa-Bulgaristan ekonomik ilişkilerindeki birçok olumlu örnekten biri olduğunu söyledi.
İşletmenin 20 yılda sektördeki en büyük ikinci şirket haline geldiğini ve bugün 700 kişiyi istihdam ettiğini belirten Stoyanov, "Bu yatırım, şirketin kalkınma planlarının Bulgaristan ve Kırcaali bölgesiyle bağlantılı olduğunun en kesin kanıtıdır." dedi.
Stoyanov, sanayi sektörünün değerinin 11 milyar BGN'den fazla olduğunu, üretimin çoğunun ihracata yönelik olduğunu ifade etti.
Serta Bulgaria, 1964’te kurulan Bulgar Pnevmatika şirketini satın aldığı 2003’ten beri Bulgaristan'da faaliyet gösteriyor.
Kırcaali fabrikası, tarım ve yol yapım makineleri için parçalar üretiyor. Fabrikada üretilen ürünler Avrupa, Brezilya, Arjantin, Çin ve ABD'ye ihraç ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.