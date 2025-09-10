Fransa'da eylemler devam ederken yeni Başbakan Lecornu göreve başladı
Fransa'da eylemler devam ederken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından atanan yeni Başbakan Sebastien Lecornu, görevi François Bayrou'dan devraldı.
Paris/Ankara
Lecornu için başbakanlıkta devir teslim töreni düzenlendi.
- Fransa'da güvenoyu alamayan Başbakan François Bayrou'nun azınlık hükümeti düştü
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sebastien Lecornu'yu yeni başbakan olarak atadı
- Fransa, Macron karşıtı eylemlerle güne başladı
Fransa'da 8 Eylül'de hükümeti düşen merkez sağcı Bayrou, törende yaptığı konuşmada, "Hükümete yardım etmek için ben ve ekibim elimizden geleni yapacağız." dedi.
Bayrou, Fransa'nın sonsuza kadar bölünme ve şiddet ortamı içinde kalacağını düşünmediğini belirterek, bu durumun ülkenin geleceği için bir engel teşkil ettiğini vurguladı.
"İçinde bulunduğumuz bu istikrarsızlık ve siyasi kriz tevazu gerektiriyor"
Macron'un dün atadığı yeni Başbakan Lecornu da Bayrou'ya, yardım teklifi ve görüşlerini savunmak için gösterdiği cesaretten ötürü teşekkür etti.
Lecornu, uzun bir konuşma yapmayacağını kaydederek, "İçinde bulunduğumuz bu istikrarsızlık ve siyasi kriz tevazu gerektiriyor." dedi.
Muhalefetle çalışma konusunda daha ciddi ve yaratıcı olunması gerektiğini ifade eden Lecornu, gelecek günlerde farklı siyasi ve sendika güçleriyle bir araya geleceğini duyurdu.
Düşen Bayrou hükümetinde Savunma Bakanı olarak görev yapan Lecornu, Val-d'Oise vilayetinde 1986 yılında doğdu.
Lecornu, siyasi hayatına henüz 19 yaşında milletvekili yardımcısı olarak başlarken, Macron'un Cumhurbaşkanı olduğu 2017'den bu yana farklı bakanlıklarda görev yaptı.
Muhalefet, Lecornu'nun kuracağı hükümet için güven oylaması istiyor
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Macron'un solcu ittifakın en fazla sandalye elde ettiği 2024 erken genel seçimlerinin üzerine başbakanlık koltuğu için üçüncü kez merkez sağcı bir ismi denemesine tepkiler sürüyor.
Yaklaşık 8 yıldır hükümetin farklı kademelerinde yer alan eski Savunma Bakanı merkez sağcı Sebastien Lecornu'nun başbakan olarak atanmasına en büyük tepki ise sol cepheden geldi.
Mecliste en fazla sandalyeye sahip solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının en büyük partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Genel Koordinatörü Manuel Bompard, BFMTV'de katıldığı programda, yeni hükümetin de güven oylamasına gitmesi gerektiğini söyledi.
Bompard, Lecornu'nun kuracağı hükümeti güven oylamasına götürmemesi halinde LFI olarak hükümete karşı gensoru önergesi sunacakları uyarısında bulundu.
İttifakın ikinci en büyük partisi merkez solcu Sosyalist Parti (PS) liderleri de yeni hükümette yer almayacaklarını vurguladı.
Öte yandan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Genel Sekreteri Jordan Bardella yeni Başbakan'ı "eylemlerine ve bütçe konusunda atacağı adımlara göre değerlendireceklerini" belirterek, hükümete karşı doğrudan gensoru önergesi sunmayacaklarının sinyalini verdi.
Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede 2026 bütçe görüşmeleri, Bayrou hükümeti ile muhalefet arasındaki anlaşmazlığa yol açtı.
Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar avro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini açıklamıştı.
Bayrou hükümeti, 8 Eylül'de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüştü.