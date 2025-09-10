Dolar
Dünya

ABD'de mortgage faizi Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,49 ile Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyeye inerken başvurular yüzde 9,2 arttı.

Dilara Zengin Okay  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
ABD'de mortgage faizi Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi

Washington

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 5 Eylül'de sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 9,2'lik artış kaydetti.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 7 ve yeniden finansman başvuruları yüzde 12 yükseldi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,64'ten yüzde 6,49'a geriledi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 5,84'ten yüzde 5,70'e indi.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage faiz oranlarının, iş gücü piyasasının zayıfladığına işaret eden verilerle tahvil faizlerinin düşmesi sonucu art arda ikinci haftada gerilediğini belirtti.

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının son iki haftada 20 baz puan düştüğünü ifade eden Kan, söz konusu oranın Ekim 2024'ten bu yana kaydedilen en düşük seviyeye indiğini aktardı.

