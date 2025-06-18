Dolar
39.54
Euro
45.45
Altın
3,385.72
ETH/USDT
2,506.80
BTC/USDT
104,448.00
BIST 100
9,191.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’taki Azerbaycan Mahallesi'nde açıklamalarda bulunuyor Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan doğal gaz tedarikine ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İran'dan önemli bir miktarda gaz alıyoruz ama bununla ilgili alternatifleri de kurduğumuz altyapı sayesinde ikame edebileceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi.

Oğuzhan Sarı  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan doğal gaz tedarikine ilişkin açıklama

TBMM

Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Doğal gaza zam gelip gelmeyeceğine dair soru üzerine Bayraktar, son birkaç yıldır doğal gazda dünya piyasalarındaki fiyat değişikliklerini yansıtmamak adına önemli bir destek programı uyguladıklarını, uygulamaya devam edeceklerini vurguladı.

Konu hakkında Kabine Toplantısı sonrasındaki yaptığı değerlendirmenin, makro ölçekte hem dünyadaki hem de Türkiye'ye olası etkileri üzerine olduğunu anımsatan Bayraktar, "Zaten bütün ülkeleri etkileyecek şekilde petrol fiyatları yukarı gidiyor, petrolle beraber de ona paralel şekilde dünyada doğal gaz fiyatlarında da bir artış söz konusu olabilir." diye konuştu.

Fiyat artışlarına neden olan olayların kısa süre içerisinde durulmasını dileyen Bayraktar, "Biz vatandaşlarımıza bunu en az düzeyde yansıtacak veya yansıtmayacak şekilde o destek programımızı devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Doğal gaz tedarikindeki arz güvenliğine değinen Bayraktar, "Doğal gaz tedarikimiz noktasında herhangi bir sıkıntı olmayacağını ifade ettim. İran'dan önemli bir miktarda gaz alıyoruz ama bununla ilgili alternatifleri de kurduğumuz altyapı sayesinde ikame edebileceğimizi ifade etmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Akaryakıtta olası zam sorusuna yanıt veren Bayraktar, Türkiye'de otomatik fiyatlandırma mekanizmasının olduğunu ve dünya fiyatlarına paralel olarak fiyat artışlarının otomatik olarak pompa fiyatlarına yansıdığını aktardı. Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Burada iki değişken var: biri petrol değişkeni veya ürün olarak mazot veya bezin değişkeni. Burada, yukarı ya da aşağı yönlü hareketlilik olabilir. Bir de dövizde bir hareketlilik olursa fiyatlandırmada bir değişiklik söz konusu olabilir. Şu anda gördüğümüz, ürün fiyatında bir artış yaşanıyor. Malumunuz ham petrol fiyatları yukarı gitti. Dolayısıyla bunun da fiyatlara otomatik olarak yansıması söz konusu olabilecek."

Maden Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifiyle ilgili soru üzerine ise Bayraktar, Türkiye'nin bu alanda net ihracatçı olabilmesi için madenlerin ekonomiye kazandırılması gerektiğini belirtti.

Bayraktar, madenciliğin önemli bir istihdam alanı olduğunu, bu alanda 153 bin kişinin çalıştığını söyledi.

Kanun teklifinde, izin süreçlerini basitleştirdiklerine ve maden alanlarının rehabilitasyonuyla ilgili çok önemli düzenlemeler yaptıklarına değinen Bayraktar, zeytin ağaçlarının taşınması ve yeni zeytin alanlarının açılmasıyla alakalı konuların da teklifte bulunduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İstanbul Havalimanı küresel bağlantıda dünya lideri oldu
Bitlis'te öğretmen ve memurlar aldıkları eğitimle "AFAD gönüllüsü" oluyor
Çorum'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti
Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan doğal gaz tedarikine ilişkin açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'dan doğal gaz tedarikine ilişkin açıklama

İran: Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının raporu, İsrail'e bahane oluşturuyor

İsrailli hacker grubunun İran'ın kripto borsasına siber saldırı düzenlediği iddia edildi

CNN: İsrail, İran'a yönelik saldırılarında ABD'den destek alıp almayacağını öğrenmeyi bekliyor

CNN: İsrail, İran'a yönelik saldırılarında ABD'den destek alıp almayacağını öğrenmeyi bekliyor
ABD, İsrail'i korumak için Orta Doğu'ya askeri uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor

ABD, İsrail'i korumak için Orta Doğu'ya askeri uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: Nükleer tesislerin durumu iyi

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı: Nükleer tesislerin durumu iyi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet