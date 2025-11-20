Dolar
Dünya, Araştırma

Araştırma: ABD'de binlerce "tehlikeli madde tesisi" deniz seviyesinin yükselmesiyle sel riski altında

ABD'de yapılan bir araştırmada, kanalizasyon, zehirli atıklar ve petrol gibi maddeleri işleyen ya da depolayan yaklaşık 5 bin 500 tesisin, deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle 2100'e kadar "kıyı taşkını"yla karşı karşıya kalabileceği ortaya kondu.

Ayşe İrem Çakır  | 20.11.2025 - Güncelleme : 20.11.2025
Araştırma: ABD'de binlerce "tehlikeli madde tesisi" deniz seviyesinin yükselmesiyle sel riski altında

Ankara

"Nature Communications" dergisinde yayımlanan araştırmada, California Üniversitesi'nden bilim insanları, kanalizasyon, zehirli atıklar, petrol ve gaz gibi maddeleri işleyen ya da depolayan tesislerin, deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle gelecekte karşılaşabileceği riskleri incelendi.

Araştırmada, deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle, ABD'deki yaklaşık 5 bin 500 tesisin, 2100'e kadar "kıyı taşkını"yla karşı karşıya kalabileceği ortaya kondu.

Söz konusu tesislerin yüzde 80'inin Louisiana, Florida, New Jersey, Texas, California, New York ve Massachusetts'te olduğu belirtilen araştırmada, bu tesislerin yüzde 44'ünü de fosil yakıt terminallerinin oluşturduğu kaydedildi.

Bu tesislerin yarısından fazlasının 2050'ye kadar kıyı taşkını riski taşıdığını vurgulayan araştırmacılar, emisyonların "makul derecede" azaltılmasıyla bile risk altında olan tesislerin sayısının azalabileceğine işaret etti.

Araştırmacılardan Lara J. Cushing, "Müdahale etmek, riskleri azaltmak ve dayanıklılığı artırmak için zamanımız var." ifadesini kullandı.

