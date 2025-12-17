Dolar
Dünya

Sudan ve Güney Sudan, petrol ve malların ticareti için "serbest bölge" konusunda anlaştı

Sudan ile Güney Sudan, iki ülke arasında petrol ve diğer malların ithalat ve ihracatını kolaylaştırmak amacıyla Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan'da "serbest bölge" tahsis edilmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Ahmed Satti  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Sudan ve Güney Sudan, petrol ve malların ticareti için "serbest bölge" konusunda anlaştı

Port Sudan

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Danışmanı Tut Gulwak başkanlığındaki heyetin Sudan’a gerçekleştirdiği 4 günlük ziyaretin ardından ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, petrol sektörü ile diğer malların ithalatının ve ihracatının kolaylaştırılması için Sudan’ın doğusundaki Port Sudan’da serbest bölge tahsis edilmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Petrol alanındaki çeşitli başlıklarda, iki ülke arasında işbirliği, istişare ve koordinasyonu güçlendirmeyi hedefleyen verimli görüşmeler yapıldığı aktarılan bildiride, Sudan'da Güney Sudan sınırına yakın Batı Kurdufan eyaletinde bulunan Hiclic ve Bambu bölgelerindeki petrol sahalarının güvenliğinin sağlanması, işletilmesi ve yönetiminin de ele alındığı ifade edildi.

Bildiride, ortak komitelerin yeniden etkinleştirilmesi, akıllı ortaklıkların genişletilmesi ve bölgesel ile uluslararası platformlarda karşılıklı siyasi ve diplomatik desteğin artırılması konusunda anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

İki ülke arasındaki bankacılık ve mali kanalların güçlendirilmesi ile her iki ülkede barış ve istikrarın sağlanmasına katkının artırılması hususunda da mutabakat sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Sudan ordusu, "petrol altyapısına zarar verilmemesi için" güçlerini Güney Sudan'a çekmişti

Sudan ordusu, 8 Aralık'ta ülkenin güneyindeki Batı Kurdufan eyaletinde yer alan hem Sudan'ın hem Güney Sudan'ın ürettiği petrolün en önemli merkezlerinden biri olan Hiclic petrol sahasından, "petrol altyapısına zarar verilmemesi için" güçlerini Güney Sudan'a çekmişti.

Bunun ardından Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), Hiclic'deki stratejik petrol sahasını ele geçirmişti.

Güney Sudan hükümeti, Sudan hükümeti ve HDK ile bu sahadaki tesislerin korunması görevini Güney Sudan Halk Ordusunun üstlenmesine ilişkin anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Halihazırda Sudan ham petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50’si Hiclic petrol sahasından sağlanırken, Güney Sudan petrolü, bu sahada bulunan boru hattı üzerinden ihraç ediliyor.

Toplam 1610 kilometre uzunluğundaki hat, arıtma istasyonlarından geçerek Kızıldeniz kıyısındaki Beşair Limanı’na ulaşıyor.

Türkiye'nin petrol ithalatı ekimde yüzde 13,7 arttı

