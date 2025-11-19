Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus petrolünde indirimin zamanla azalacağını söyledi
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yaptırımlarla ilgili sürece alışkın olduklarını belirterek, “Rus petrolünde indirimlere ilişkin 1-2 ay içerisinde durumun istikrar kazanacağını umuyorum. İndirimler azalacak.” dedi.
Moskova
Novak, ABD’nin Rus petrol sektörüne yönelik yeni yaptırımlarının olası etkilerine ilişkin başkent Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.
- ABD ve AB'nin Rusya'yı hedefleyen yeni yaptırımları enerji piyasasına sınırlı yansıyacak
- ABD Hazine Bakanı Bessent, Rusya'ya yaptırımlarda ciddi artış olacağını söyledi
Rusya’nın bu yıl yaklaşık 510 milyon ton petrol üreteceğine işaret eden Novak, "Tahminlerimizi değiştirmedik. Üretim devam ediyor." ifadelerini kullandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
ABD’nin yeni yaptırımlarının ardından Rus petrolünün ihracatta ilave indirim yapmak zorunda kalmasına ilişkin konuşan Novak, "Rus petrolünde indirimlere ilişkin 1-2 ay içerisinde durumun istikrar kazanacağını umuyorum. İndirimler azalacak. Bunu daha önce birçok kez yaşadık." diye konuştu.
Novak, Rus petrolündeki indirimin önceki yaptırımların ardından zamanla asgari düzeye gerilediğinin altını çizdi.
ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.