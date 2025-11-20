UAEA Yönetim Kurulu, İran'dan zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi talep eden tasarıyı onayladı
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu, İran'dan, saldırıya uğrayan nükleer tesisleri ve zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi ve erişim talep edilen karar tasarısını onayladı.
Viyana
İngiltere, Fransa ve Almanya (E3) ile ABD tarafından sunulan İran'ın nükleer tesisleri ve uranyum stoklarına ilişkin karar tasarısı, UAEA Yönetim Kurulu'nda onaylandı.
Kararda, İran'daki 5 aydan fazla süredir UAEA'nın doğrulamasına tabi tutulmayan zenginleştirilmiş uranyum stoklarının ciddi bir endişe konusu olmaya devam ettiği belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları uyarınca İran'ın sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği vurgulanan kararda, Tahran, saldırıya uğrayan nükleer tesislere erişim sağlamaya ve zenginleştirilmiş uranyum stokları hakkında bilgi vermeye çağırıldı.
Kararda, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'den, İran'ın NPT Güvence Denetimi Anlaşması'nın ve "snapback" mekanizmasıyla tekrar yürürlüğe giren 6 BMGK kararının ilgili tüm hükümlerinin uygulanmasına ilişkin Yönetim Kurulu'na raporlar sunması, bu raporlarda İran'ın uranyum stokunun doğrulanmasına dair bilgilere yer verilmesi talep edildi.
Kararda, "İran, 18 Aralık 2003 tarihinde imzaladığı Ek Protokol hükümlerine sıkı sıkıya uymaya ve bu tedbiri gecikmeden tam olarak uygulamaya" çağrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.