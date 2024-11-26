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Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Duygu Alhan  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüştü

Ankara

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Yatırımcılara büyük fırsatlar sunan enerji politikalarımızı ve hedeflerimizi paylaştık. Yenilenebilir enerjiden madenciliğe, enerji verimliliğinden iletim şebekelerine kadar geniş bir perspektifte EBRD ile gerçekleştirebileceğimiz enerji iş birliklerini ve yatırım finansman imkanlarını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.

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