Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ile görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Ankara
Bayraktar, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Yatırımcılara büyük fırsatlar sunan enerji politikalarımızı ve hedeflerimizi paylaştık. Yenilenebilir enerjiden madenciliğe, enerji verimliliğinden iletim şebekelerine kadar geniş bir perspektifte EBRD ile gerçekleştirebileceğimiz enerji iş birliklerini ve yatırım finansman imkanlarını ele aldık." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Sayın Odile Renaud-Basso ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) November 26, 2024
Yatırımcılara büyük fırsatlar sunan enerji politikalarımızı ve hedeflerimizi paylaştık. Yenilenebilir enerjiden madenciliğe, enerji verimliliğinden iletim… pic.twitter.com/R4bnGYXvYa