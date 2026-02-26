Dolar
43.88
Euro
51.96
Altın
5,186.55
ETH/USDT
2,060.00
BTC/USDT
68,022.00
BIST 100
13,679.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Silivri Selimpaşa’da bir fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Ekonomi

Bakan Bayraktar, TPAO'nun 1 milyar dolarlık sukuk ihracını başarıyla tamamladığını bildirdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladığını bildirdi.

Gülşen Çağatay  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Bakan Bayraktar, TPAO'nun 1 milyar dolarlık sukuk ihracını başarıyla tamamladığını bildirdi

Ankara

Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu işlemin bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı ve bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bayraktar, TPAO'nun söz konusu başarısına ilişkin şunları kaydetti:

"TPAO'nun 1 milyar dolarlık 5 yıl vadeli sukuk ihracını başarıyla tamamladık. Başlangıç hedefinin tam 7,3 katı yani 5,5 milyar dolarlık talep gören bu tarihi işlem, hem ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük şirket kaynaklı sukuk ihracı hem de bir KİT tarafından yapılan ilk işlem olarak kayıtlara geçti. Avrupa'dan Körfez'e, Asya'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada tam 165 uluslararası yatırımcı kuruluşun katılımıyla sağlanan bu talep derinliği, Türkiye'nin enerji vizyonuna, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projelerimize duyulan güvenin göstergesidir. Yüzde 6,30 fiyatlamayla sonuçlanan ve başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanıp gelen yoğun ilgi üzerine 1 milyar dolara çıkarılan bu ihraç, TPAO’nun küresel sermaye piyasalarındaki konumunu da perçinlemiştir. Milli enerji hamlemiz kapsamında yürüttüğümüz dev projelerimize alternatif finansman kaynakları oluşturarak ülkemizin değerine değer katmaya devam edeceğiz."

TPAO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sukuk ihracı, Kuveyt Türk Yatırım'ın finansal danışmanlığında, KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank'ın global koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Abu Dhabi Commercial Bank, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, First Abu Dhabi Bank, Mashreq, Sharjah Islamic Bank, Warba Bank ise işlemde Eş Lider Düzenleyici (Joint Lead Manager - JLM) olarak yer aldı.

TPAO, kamu kurumları arasında bu işlemi gerçekleştiren ilk şirket olurken, başarıyla tamamlanan ilk sukuk ihraç süreci, TPAO'nun uluslararası sermaye piyasalarındaki konumunu güçlendirmesi ve sonraki finansman süreçlerine gösterge niteliği taşıması açısından oldukça kritik bir öneme sahip bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Brezilya'daki doğal afetlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Şubat ayı doğum yardımı ödemeleri hesaplara yatırıldı
Yurdun bazı kesimlerinde kar etkili oluyor
Çocuklara gerçeğe aykırı cinsel istismar raporu davasında istinaf başvuruları reddedildi
Bolu Dağı'nda kar ve sis etkili oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bakan Bayraktar, TPAO'nun 1 milyar dolarlık sukuk ihracını başarıyla tamamladığını bildirdi

Bakan Bayraktar, TPAO'nun 1 milyar dolarlık sukuk ihracını başarıyla tamamladığını bildirdi

Türkiye-Güney Kore 9. Dönem KEK Toplantısı protokolü Seul'de imzalandı

Bakan Bayraktar, Güney Kore ile ticaret ve yatırım işbirliğini artırmak istediklerini bildirdi

Güneydoğu'daki 4 il Türkiye'nin ham petrol üretiminin yüzde 28'ini karşılıyor

Güneydoğu'daki 4 il Türkiye'nin ham petrol üretiminin yüzde 28'ini karşılıyor
Türkiye'nin güneş ve rüzgarda toplam kurulu gücü 40 bin megavatı aştı

Türkiye'nin güneş ve rüzgarda toplam kurulu gücü 40 bin megavatı aştı
Bakan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile iş birliği fırsatlarını görüştü

Bakan Bayraktar, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile iş birliği fırsatlarını görüştü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet