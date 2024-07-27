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Ekonomi

Edirne tava ciğerinin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinde hasat mesaisi başladı

Edirne'nin meşhur lezzeti tava ciğerinin garnitürü olarak kullanılan tescilli Karaağaç acı biberinde hasat sezonu başladı.

Gökhan Zobar  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Edirne tava ciğerinin lezzet ortağı Karaağaç acı biberinde hasat mesaisi başladı Fotoğraf: Gökhan Balcı / AA

Edirne

Tava ciğerinin yanında servis edilen, adını yetiştirildiği mahalleden alan Karaağaç acı biberi bu yıl yaklaşık 100 dekarlık alanda yetiştiriliyor. Üreticiler 150 ton ürün hasat etmeyi öngörüyor.

Sıcak havada başlayan hasat mesaisinde işçilere ekmek arası tava ciğer ve hasat ettikleri biberin kurutulmuşu ikram edildi.

Sıcaklık nedeniyle hasat 15 gün geç başladı

Üretici Tunahan Ule, AA muhabirine, nisan ayında ekimini yaptıkları biberleri hasat etmeye başladıklarını söyledi.

Ata tohumdan acı biber yetiştirdiklerini belirten Ule, bu yıl aşırı sıcaklardan dolayı bitkinin strese girdiğini ve hasadın 15 gün geciktiğini ifade etti.

Acı biberin zorlu bir sürecin ardından sofralara geldiğini dile getiren Ule, "Toplandıktan sonra tek tek ipe diziliyor, ardından askılara asıyoruz. Bu biberin gölgede kuruması lazım. İnce kabuk olması en büyük özelliği, güneş görmeden kurutulması gerekiyor. Hasada başladığımız için bugün kuru biber ve ciğer pişirdik. İşçilerimizin biber ve ciğer tatmasını istedik." diye konuştu.

Ciğerci Ahmet Kara ise Edirne'de yetiştirilen acı biberin tava ciğerine ayrı bir lezzet kattığını ifade etti.

Biber ve ciğerin birbirini tamamlayan lezzetler olduğunu belirten Kara, "Biber hasadına başlandığı için bugün tarlaya gelip hem hasat heyecanına ortak olmak hem de biberi toplayan işçilere ciğer ikram etmek istedik. Acı biberi müşterilerimiz çok seviyor. Edirne'ye has bir ürün, Edirne'nin biberinin üzerine bir lezzet yoktur." dedi.

İşçilerden Selahattin Yaştut da günde yaklaşık 9 saat biber topladıklarını belirtti.

Tarlada yaklaşık 40 işçinin biber topladığını anlatan Yaştut, "Paramızı kazanmak için mücadele veriyoruz. Bir işçi günde 200 kilogram biber topluyor ve 700 lira kazanıyor." şeklinde konuştu.

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