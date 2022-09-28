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Ekonomi

ECB Başkanı Lagarde'dan enflasyon beklentilerindeki bozulmaya karşı güçlü sinyal vurgusu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, daha sıkı para politikasının yan etkisi daha zayıf büyüme olsa bile, enflasyon beklentilerinde çıpanın bozulmasına izin vermeyeceklerine ilişkin güçlü bir sinyal verilmesi gerektiğini bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 28.09.2022
ECB Başkanı Lagarde'dan enflasyon beklentilerindeki bozulmaya karşı güçlü sinyal vurgusu

Berlin

Lagarde, Atlantik Konseyi tarafından Frankfurt'ta düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Lagarde, Avro Bölgesinde aşırı yüksek enflasyonla mücadelede ECB’nin kararlılığını bir kez daha vurgulayarak, daha sıkı para politikasının yan etkisi daha zayıf büyüme olacak olsa bile, yüksek enflasyonu dizginlemek için gelecek birkaç toplantıda faiz oranlarını artırmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi

ECB Başkanı Christine Lagarde, "Gelecek birkaç toplantıda faiz oranlarını artırmaya devam etmek için yapmamız gerekeni yapacağız.” dedi.

“Enflasyon beklentilerinde çıpanın bozulmasına izin vermeyeceğimize ilişkin güçlü bir sinyal vermemiz gerekiyor” diyen Lagarde, ECB'nin fiyat istikrarını sağlama görevini yerine getirmemesinin ekonomiye çok daha fazla zarar vereceğini ifade etti.

Henüz nötr faiz seviyesinde olunmadığını anlatan Lagarde, ECB’nin faiz artışlarının ilk hedefinin, ekonomik büyümeyi ne teşvik eden ne de yavaşlatan nötr faiz oranına ulaşmak olacağını da belirtti.

Bu arada, ECB, yüzde 2 enflasyon oranıyla Avro Bölgesi'nde orta vadeli istikrarlı fiyatlar hedefliyor. Keskin bir şekilde artan enerji fiyatları ve arz darboğazları aylardır enflasyonu yukarı yönlü baskılıyor.

Avro Bölgesi’nde, ağustosta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 9,1'e çıkarak rekor kırmıştı.

ECB Yönetim Konseyi, 8 Eylül'deki toplantısında bankanın üç temel politika faizini 75 baz puan artırdı. Böylece, banka 1999’da Avrupa ortak para biriminin kullanılmasından bu yana en yüksek faiz artışına gitmiş oldu.

ECB Yönetim Konseyi'nin bir sonraki olağan toplantısı 27 Ekim'de yapılacak.

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