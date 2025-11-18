Dolar
42.34
Euro
49.15
Altın
4,004.46
ETH/USDT
3,007.60
BTC/USDT
90,078.00
BIST 100
10,658.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da "Yargısal Süreçlerde Çocuklar için Koruyucu ve Onarıcı Yaklaşımlar Projesi" açılış töreninde konuşuyor
logo
Ekonomi

Bitcoin, makroekonomik belirsizlikle nisandan beri en düşük seviyeye geriledi

Bitcoinin fiyatı, başta faiz politikası olmak üzere makroekonomik belirsizliklerin etkisiyle 90 bin doların altına inerek nisandan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bahattin Gönültaş  | 18.11.2025 - Güncelleme : 18.11.2025
Bitcoin, makroekonomik belirsizlikle nisandan beri en düşük seviyeye geriledi

Berlin

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 4,80 azalarak 3 trilyon 80 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoinin fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,9'dan fazla düşerek Nisan 2025'ten beri en düşük seviyesine geriledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

TSİ 7.47 itibarıyla 89 bin 623 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 15,3 oldu.

Bitcoin, Nisan 2025'te ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerin küresel finansal piyasaları sarmasından sonra 74 bin 400 dolara kadar düşmüştü.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı da yaklaşık yüzde 6,44 değer kaybederek 2 bin 980 dolar seviyesine geriledi.

Analistler, yatırımcıların para politikasındaki belirsizliklerin etkisi altında kaldığını, Fed üyelerinden gelen karışık mesajların ve piyasalardaki değerlemelere ilişkin endişelerin artmasının kripto yatırımcılarını tedirgin ettiğini belirtti.

Makroekonomik belirsizlik, kurumsal çıkışlar ve klasik kar realizasyonunun satışları tetiklediğini aktaran analistler, bitcoinin fiyatında 100 bin dolar seviyesinin altında kalıcı düşüşün yatırımcılar üzerinde psikolojik etkisi olduğunu kaydetti.

Analistler, gelecek ay ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi olasılığını yeniden değerlendirmesi ve pay piyasalarında son zamanlardaki teknoloji hisselerinde yüksek değerleme ile düşüş görülmesinin yatırımcıların risk iştahını azalttığını da belirtti.

Fed'in aralıkta faiz indirme olasılığının şu anda yüzde 50'nin altında olduğunu hatırlatan analistler, kripto piyasalarının bitcoinde psikolojik destek seviyesinin (100 bin dolar) geçildikten sonra düşüşünü sürdürdüğünü ifade etti.

Bu arada kripto piyasasında geçen ayın başında satış dalgası 19 milyar dolardan fazla likidasyona yol açmış ve bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 1 trilyon dolardan fazla azalmıştı.

Öte yandan borçlanma maliyetleri yüksek olduğunda, kripto varlıklar gibi riskli varlıklar tahvil ve faiz getiren yatırımlara kıyasla daha az cazip hale geliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, "Büyüyen Avrupa 2025 Uluslararası Zirvesi"ne video mesaj gönderdi
IQ Money'in "yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa aracılık" soruşturmasında 26 zanlı yakalandı
Erzurum'da yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Gümrükler Muhafaza ekipleri üç ilde 1 ton 65 kilogram esrar ele geçirdi
İstanbul'da ara tatilin ardından ikinci iş gününde trafik yoğunluğu

Benzer haberler

Bitcoin, makroekonomik belirsizlikle nisandan beri en düşük seviyeye geriledi

Bitcoin, makroekonomik belirsizlikle nisandan beri en düşük seviyeye geriledi

Bitcoin, Fed'in para politikasındaki belirsizlikle mayıstan beri en düşük seviyeye geriledi

Değerli metal sektörü, Bitcoin'e karşı altının tokenleştirilmesi seçeneğini araştırıyor

Yatırımcılar, ABD'de hükümetin yeniden açılmasına rağmen kripto paralara "temkinli" yaklaşıyor

Yatırımcılar, ABD'de hükümetin yeniden açılmasına rağmen kripto paralara "temkinli" yaklaşıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını indirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu alacaklarında gecikme zammı ve tecil faiz oranlarını indirdi
S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, AA'ya konuştu

S&P Global Ratings Kıdemli Direktörü Frank Gill, AA'ya konuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet