Dolar
42.44
Euro
49.28
Altın
4,158.37
ETH/USDT
3,029.80
BTC/USDT
91,449.00
BIST 100
10,989.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Avro Bölgesi'nde düşen faizlere rağmen şirket kredilerde güçlü ivme yok

Avro Bölgesi şirketlerine yönelik banka kredileri, düşen faizlere rağmen ivme kazanamıyor.

Bahattin Gönültaş  | 27.11.2025 - Güncelleme : 27.11.2025
Avro Bölgesi'nde düşen faizlere rağmen şirket kredilerde güçlü ivme yok

Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Ekim 2025’e ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, yıllık bazda eylülde yüzde 2,9 büyüyen şirket kredileri, ekimde de yüzde 2,9 artış kaydetti.

Tüketici kredileri ise 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2,8 arttı. Eylülde söz konusu krediler yüzde 2,6 artmıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Eylülde M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 2,8 artışla analistlerin beklentisini karşıladı. M3 para arzında eylülde 2,6 artış görülmüştü.

Gözler ECB'nin faiz kararında

Öte yandan, ECB, Avro Bölgesi'nde mevduat faizini Haziran 2024'ten bu yana 8 kez düşürdükten sonra temmuz, eylül ve ekim aylarında indirimlere ara vermişti.

ECB'nin 18 Aralık’ta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı yatırımcıların odağında olacak. Bankanın bu toplantıda faizleri sabit tutması bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde eylülde yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon ekimde 2,1'e gerilemişti. ECB, ekonominin sağlıklı işlemesi için yüzde 2'lik enflasyon hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'yu resmi törenle karşıladı
Yurdun batı kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Tunç: 11. Yargı Paketi için 38 maddelik kanun teklifi hazırlandı
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Dışişleri Bakanı Fidan, Almanya'yı ziyaret edecek

Benzer haberler

Avro Bölgesi'nde düşen faizlere rağmen şirket kredilerde güçlü ivme yok

Avro Bölgesi'nde düşen faizlere rağmen şirket kredilerde güçlü ivme yok

ECB: Dolar pozisyonu büyük bankaların daha fazla tampon oluşturması lazım

AB'den Rusya'nın dondurulan varlıklarını Ukrayna'ya kullandırma hazırlığı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde azaldı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi eylülde azaldı
ECB, Avro Bölgesi bankalarını benzeri görülmemiş yüksek riskler konusunda uyardı

ECB, Avro Bölgesi bankalarını benzeri görülmemiş yüksek riskler konusunda uyardı
Bitcoin, makroekonomik belirsizlikle nisandan beri en düşük seviyeye geriledi

Bitcoin, makroekonomik belirsizlikle nisandan beri en düşük seviyeye geriledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet