Dolar
42.47
Euro
49.16
Altın
4,164.14
ETH/USDT
2,915.60
BTC/USDT
87,419.00
BIST 100
10,949.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025 Açılış Programı”nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Bitcoin fonlarından çıkışlarda "kar satışı" ve "küresel belirsizlik" etkisi

ABD'de işlem gören spot bitcoin ETF'lerindeki (borsa yatırım fonu) çıkışlar 4. haftasına ulaşırken bitcoindeki kar satışlarının ve küresel makro politikalardaki belirsizliğin bu çıkışlarda etkili olduğu belirtiliyor.

Mertkan Oruç  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Bitcoin fonlarından çıkışlarda "kar satışı" ve "küresel belirsizlik" etkisi

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre kripto para piyasası son aylarda negatif bir görünüm sergiliyor. Piyasanın toplam değeri geçen ay 4,2 trilyon dolar seviyelerindeyken bu hafta içerisinde 2,8 trilyon dolara kadar geriledi.

En yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi bitcoin de aynı dönemde 120 bin dolardan 80 bin dolara kadar düştü.

Bitcoinin ciddi değer kaybı yaşadığı bu dönemde spot bitcoin ETF olarak da bilinen borsa yatırım fonlarından da büyük çıkışlar yaşandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD'de geleneksel borsalarda işlem gören ve hem kurumsal hem bireysel yatırımcıların talep edebildiği bu yatırım araçlarından geçen hafta 1,22 milyar dolarlık çıkış yaşandı. Böylece spot bitcoin ETF'lerinden çıkışlar 4. haftasına girerken bu varlıklardan çıkışların toplamı 4,34 milyar doları buldu.

"Temelinde iki neden var"

Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, spot bitcoin ETF çıkışlarıyla bitcoin fiyatı arasında kısa vadede pozitif bir korelasyon gözlendiğini belirtti.

ETF'lerde görülen kurumsal çıkışların likiditeyi azaltıp spot fiyatı aşağı çektiğini ifade eden Tufaner, fiyat düşüşlerinin de ETF çıkışlarını tetiklediğini söyledi.

Tufaner, ETF'lerdeki bu durumun etkilerine ilişkin, "Kasımda ETF'lerdeki büyük çıkışların temelde iki nedeni olduğunu söyleyebiliriz. Öncelikle, ekimde yaşanan mini rallinin ardından kısa vadeli karlar realize edildi. Kaldıraçlı işlemlerin temizlenmesi ve likidasyonun alınması ETF'lerdeki kurumsal çıkışları tetikledi. Ayrıca, küresel makro politikalardaki belirsizlik risk iştahında azalmaya yol açtı. Bu durum ise riskli varlıklardan nakite geçişi hızlandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

ETF'lere yeniden girişi etkileyecek faktörlere de değinen Tufaner, şunları kaydetti:

"ABD tarafından gelecek olan başta faiz kararı, enflasyon ve istihdam verileri kripto para piyasası için de belirleyici olacaktır. Genişleyici para politikasının devamı ve güvercin söylemlerin ön plana çıkması riskli varlıklara olan talebi destekleyecektir. Kısa vadede kurumsalların net girişleri, Fed tarafından gelecek açıklamalar ve kaldıraç pozisyonlarındaki değişimler piyasanın yönünü tayin edecektir. Orta vadede ise SEC'in kripto para regülasyonları, ETF'lerin kurumsallar tarafından tercih edilmesi belirleyici olacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin ulaşım haritası 2025'te yeniden çizildi
"Alev savaşçıları" bu kez fidan dikimi için sahada
Ankara'da iki kız kardeşin ölümüne neden olan sürücüye 15 yıla kadar hapis talebi
Sivas'ta maden ocağında göçük altında kalan şantiye müdürünü arama çalışmaları 10. gününde devam ediyor
İstanbul'da 355 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Benzer haberler

Bitcoin fonlarından çıkışlarda "kar satışı" ve "küresel belirsizlik" etkisi

Bitcoin fonlarından çıkışlarda "kar satışı" ve "küresel belirsizlik" etkisi

Kripto piyasalarında düşüş eğilimi devam ediyor

Bitcoin yılbaşından bu yana elde ettiği kazançları sildi

Bitcoin, makroekonomik belirsizlikle nisandan beri en düşük seviyeye geriledi

Bitcoin, makroekonomik belirsizlikle nisandan beri en düşük seviyeye geriledi
Bitcoin, Fed'in para politikasındaki belirsizlikle mayıstan beri en düşük seviyeye geriledi

Bitcoin, Fed'in para politikasındaki belirsizlikle mayıstan beri en düşük seviyeye geriledi
Değerli metal sektörü, Bitcoin'e karşı altının tokenleştirilmesi seçeneğini araştırıyor

Değerli metal sektörü, Bitcoin'e karşı altının tokenleştirilmesi seçeneğini araştırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet