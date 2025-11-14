Dolar
Ekonomi

Bitcoin, Fed'in para politikasındaki belirsizlikle mayıstan beri en düşük seviyeye geriledi

Bitcoinin fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasındaki belirsizliklerin etkisiyle 97 bin doların altına inerek mayıstan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bahattin Gönültaş  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Bitcoin, Fed'in para politikasındaki belirsizlikle mayıstan beri en düşük seviyeye geriledi

Berlin

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 6,04 azalarak 3 trilyon 280 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoinin fiyatı da son 24 saatte yüzde 5,3'ten fazla düşerek Mayıs 2025'ten beri en düşük seviyesine geriledi.

TSİ 12.11 itibarıyla 97 bin 332 dolardan işlem gören bitcoinin haftalık değer kaybı ise yüzde 4 oldu.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı da yaklaşık yüzde 8,60 değer kaybederek 3 bin 196 dolar seviyesine geriledi.

Analistler, yatırımcıların para politikasındaki belirsizliklerin etkisi altında kaldığını, Fed üyelerinden gelen karışık mesajların kripto yatırımcılarını tedirgin ettiğini belirtiyor.

Piyasaların şu anda "belirsizlik ve toparlanma arasında bir ip üzerinde dengede duruyor" gibi göründüğünü belirten analistler, yatırımcıların ABD’de hükümetin kapanmasının sona ermesinden sonra ABD ekonomisine yönelik daha da olumsuz veriler beklediğini kaydetti.

Buna göre, son haftalarda Fed için özellikle önemli olan istihdam raporları da dahil olmak üzere birçok önemli gösterge hükümetin kapalı olması nedeniyle açıklanamamıştı. Yatırımcılar, hükümetin açılmasının ardından gelecek yeni ekonomik verilerin Fed’den faiz indirim beklentilerini daha da zayıflatabileceğinden endişe ediyor.

Öte yandan, borçlanma maliyetleri yüksek olduğunda, kripto varlıklar gibi riskli varlıklar tahvil ve faiz getiren yatırımlara kıyasla daha az cazip hale geliyor.

