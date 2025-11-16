Dolar
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde vefat eden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı için düzenlenecek tören öncesi açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Çin'de tüketici fiyatlarındaki artış deflasyon endişelerini hafifletti

Çin’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen ay beklentilerin aksine artış gösterirken Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) geriledi. Bu düşüşün öngörülen seviyenin altında kalması, ülkedeki deflasyon endişelerinin hafiflemesine katkı sağladı.

Burhan Sansarlıoğlu, Ali Canberk Özbuğutu  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Çin'de tüketici fiyatlarındaki artış deflasyon endişelerini hafifletti

İstanbul

Asya Piyasaları Analisti Sadi Kaymaz, Çin’de geçen ay enflasyonu hızlandıran etkilerin bir kısmının geçici olduğunu ve tatil etkisinden kaynaklandığını belirterek, "Ekim başındaki tatil uzundu. Seyahat, gıda ve ulaşım gibi kalemler olağan dışı bir talep yarattı. Tüketici enflasyonu yüzde 0,1 azalması beklenirken, yüzde 0,2 arttı." dedi.

Zayıf talep ve deflasyon ülke ekonomisindeki en önemli problemlerden bir tanesi olmaya devam ederken enflasyon verilerinin beklentilerden iyi gelmesi ülke ekonomisindeki bu sıkıntıda iyileşme kaydedilebileceğine dair beklentileri öne çıkardı.

Çin'de ekimde TÜFE geçen yılın aynı dönemine kıyasla beklentilerin aksine yüzde 0,2 artarken ÜFE yüzde 2,1 ile beklentilerin altında azaldı. Beklentiler, ekimde TÜFE'nin yüzde 0,1, ÜFE'nin yüzde 2,2 azalacağı yönündeydi.

İç talepteki zayıflık, yerel yönetimlerin borç problemleri ve gayrimenkul sektöründeki düşüşün yanı sıra ABD'nin tarife politikası Çin ekonomisinde belirsizliklere sebep olmayı sürdürüyor.

"Girdi fiyatlarında düzenli yükselişler var"

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Asya Piyasaları Analisti Sadi Kaymaz, Çin’de geçen ay enflasyonu hızlandıran etkilerin bir kısmının geçici olduğunu ve tatil etkisinden kaynaklandığını belirterek, "Ekim başındaki tatil uzundu. Seyahat, gıda ve ulaşım gibi kalemler olağan dışı bir talep yarattı. Tüketici enflasyonu yüzde 0,1 azalması beklenirken yüzde 0,2 arttı." dedi.

Bu etkilerin bir kısmının da yapısal sayılabileceğini söyleyen Kaymaz, "Zira Çin hükümetinin yaz aylarında kıyasıya rekabetin frenlenmesine ilişkin attığı adımlar ağır ağır sonuç veriyor. Girdi fiyatlarında düzenli yükselişler var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaymaz, taze gıda ve enerji fiyatlarından arındırılmış çekirdek enflasyonda yaz aylarından beri düzenli yükselişler yaşandığını bildirerek, bu çerçevede çekirdek enflasyonun ekim ayında yüzde 1,2’ye tırmandığını ve son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördüğünü kaydetti.

"Çin’den yeni bir canlandırma paketi beklenmiyor"

Sadi Kaymaz, aslında üretici fiyatlarındaki gerçekleşmenin beklentilerden daha iyi geldiğini belirtti.

Üretici fiyatlarının yüzde 2,2 veya yüzde 2,3 düşmesinin beklendiğini ifade eden Kaymaz, açıklanan verinin yüzde 2,1 gerileme olarak kaydedildiğini söyledi.

Kaymaz, burada da yine hükümetin yaz aylarında başlattığı aşırı rekabetle mücadele kampanyasının ağır ağır etki göstermeye başladığını dile getirerek, "Önümüzdeki aylarda üretici fiyatlarında iyileşmenin devam etmesini ve gelecek sene sıfıra yaklaşmasını bekliyoruz." dedi.

Çin yönetiminden teşvik beklentilerine de değinen Kaymaz, şunları kaydetti:

"Şu sıralar teşvik beklentileri azaldı. Fakat genel olarak Çin yönetiminin teşvik adımları da telafi niteliğinde oluyor. Ekonomideki ani irtifa kayıplarını dengeleyici önlemler görüyoruz. Bu çerçevede Çin’den yeni bir canlandırma paketi beklenmiyor. Dördüncü çeyrekte faiz ve zorunlu karşılık indirimlerine ilişkin tahminler de ötelenmeye başladı. Çin hükümeti büyümenin niceliğinden ziyade, yıllar geçtikçe niteliğine daha fazla önem atfediyor."

