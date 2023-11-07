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Ekonomi

Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-ekim döneminde yüzde 3 arttı

Doğu Karadeniz'deki 4 ilden yılın 10 ayında yapılan ihracat, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3 artarak yaklaşık 1,2 milyar dolara ulaştı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Doğu Karadeniz'den ihracat ocak-ekim döneminde yüzde 3 arttı

Trabzon

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yazılı açıklamasında, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane'den 1 Ocak-31 Ekim arasında 1 milyar 162 milyon 258 bin 626 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

İhracatın geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3 arttığını ifade eden Kalyoncu, bu ihracatın illere göre dağılımının Trabzon'dan 882 milyon 625 bin, Rize'den 186 milyon 963 bin, Artvin'den 52 milyon 779 bin, Gümüşhane'den 39 milyon 891 bin dolar olduğunu aktardı.

Kalyoncu, Trabzon ve Artvin'in ihracatında yüzde 8 artış yaşandığına işaret ederek, madencilik ürünleri ihracatındaki düşüşe bağlı olarak Rize'nin ihracatının yüzde 10, Gümüşhane'nin ise yüzde 30 düştüğünü kaydetti.

Bölge ihracatında 444 milyon 884 bin 505 dolarla fındığın ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Kalyoncu, bunu 183 milyon 127 bin 254 dolarla su ürünleri ve hayvancılık mamulleri, 174 milyon 176 bin 273 dolarla yaş meyve sebze, 134 milyon 3 bin 796 dolarla maden ve metaller, 35 milyon 692 bin 321 dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinin takip ettiğini belirtti.

Bölgeden 136 ülkeye ihracat gerçekleştirildi

Kalyoncu, Doğu Karadeniz'den bu dönem 136 ülkeye ihracat yapıldığına işaret ederek, en fazla ihracat yapılan 5 ülkenin Rusya Federasyonu, İtalya, Gürcistan, Almanya ve Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu bildirdi.

Fas, İran, Finlandiya ve Malezya'ya ihracatta önemli artış yaşandığını aktaran Kalyoncu, geçen yılın aynı döneminden farklı olarak başta İzlanda, Myanmar, Togo ve Madagaskar olmak üzere 12 ülkeye ürün satıldığını ifade etti.

Kalyoncu, ihracatta yaşanan sıkıntılara değinerek, girdi maliyetleri yönünden ihracatçıların desteklenmesinin ihracatın sürekliliği ve pazar paylarını koruyabilmek adına önemli olduğunu kaydetti.

Üretime sanayiye dönük yeni teşvik politikalarıyla ivme kazandırılmasını isteyen Kalyoncu, "Yüksek katma değerli sanayinin yurt sathına dengeli şekilde yayılmasının sağlanması için özellikle yatırım arazisi kıtlığı bulunan Doğu Karadeniz ve Trabzon özelinde, TOKİ tarafından yatırımcıların yatırım yapabileceği, fabrikasını kurabileceği, yeni organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri kurularak yatırımcılara belli bir ödeme planı ile tahsis edilmesini talep etmekteyiz." değerlendirmesini yaptı.

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