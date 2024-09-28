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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hükümetimizin ulaştırma alanına yaptığı yatırımların meyvelerini toplayacağımız döneme giriyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hükümetimizin son 22 yılda ulaştırma alanına yaptığı yatırımların geniş bir alanda meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz." dedi.

Kaan Bozdoğan  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hükümetimizin ulaştırma alanına yaptığı yatırımların meyvelerini toplayacağımız döneme giriyoruz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'na gönderdiği video mesajda, katılımcıları selamlarken, geniş Karadeniz Bölgesi'nin lojistik ve ulaştırma imkanlarının ele alınacağı forumun hayırlara vesile olmasını diledi.

Yurt dışından foruma katılan uzmanlara "Hoş geldiniz." diyen Erdoğan, forum kapsamında verimli tartışmaların yaşanacağına inandığını söyledi.

Salgın hastalıklar ve bölgesel krizlerin lojistik ve ulaştırma altyapısının ekonomik kalkınma açısından önemini tekrar tekrar hatırlattığını belirten Erdoğan, "Karadeniz coğrafyası içerisinde yer alan tüm ülkelerde ticareti geliştirecek, malların ve ulaştırma hizmetlerinin teslimat sürelerini kısaltacak lojistik ağların geliştirilmesine ihtiyaç duymaktayız. Rize'deki yüksek teknolojili endüstriyel gelişim bölgesi olan İyidere Lojistik Merkezi'nin bu çabalara ciddi katkı yapacağı inancındayız. Karadeniz Bölgesi'nin küresel gemi inşa pazarında kilit bir oyuncu olarak konumlanması da önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Asya ve Hazar Bölgesi'nden Batı ile Doğu'yu, Kuzey ile Güney'i birbirine bağlayan ulaşım koridorları ve enerji yollarının, Karadeniz Bölgesi üzerinden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde bölgenin jeostratejik öneminin daha da artacağı görülüyor. Karadeniz Bölgesi'ndeki ulaştırma ve lojistik altyapısının güçlendirilmesiyle inşallah bu ivme daha da hızlanacaktır. Hükümetimizin son 22 yılda ulaştırma alanına yaptığı yatırımların geniş bir alanda meyvelerini toplayacağımız bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde Karadeniz Bölgesi'nin hak ettiği yeri alacağından asla şüphe duymuyorum. Kendi alanında seçkin isimlerin katılımıyla düzenlenen Uluslararası Karadeniz Rize-Ayder Forumu'nun bizlere bu mücadelemizde yardımcı olacağı kanaatindeyim."

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