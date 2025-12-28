Dolar
Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan istihdam desteğine ilişkin açıklama

Bakan Işıkhan, "Önümüzdeki yıl toplam 76,5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız." ifadesini kullandı.

Sefa Bilgitekin  | 28.12.2025 - Güncelleme : 28.12.2025
Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelecek yıl toplam 76,5 milyar liralık kaynakla, çalışma hayatını güçlü kılacaklarını, istihdam kapasitesini koruyacaklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından "Güçlü Destek, Güçlü İstihdam" başlığıyla yaptığı paylaşımda, istihdamı destekleyecek politikaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda Asgari Ücret Desteği'ni 2026 itibarıyla 1270 liraya yükselttiklerini anımsatan Işıkhan, "Önümüzdeki yıl toplam 76,5 milyar liralık kaynakla çalışma hayatımızı daha güçlü kılacak, istihdam kapasitemizi koruyacağız." ifadesini kullandı.

