Gündem

Bakan Işıkhan: İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağladıklarını bildirdi.

Semih Erdoğdu  | 25.12.2025 - Güncelleme : 25.12.2025
Ankara

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kadın, genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerinin istihdamına destek oluyoruz. İşverenlerin belirli şartlara uygun istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK işveren primi desteğini güncelledik. İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla uygulamamızı 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzattık."

