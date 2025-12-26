Dolar
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı 47 kontrolör yardımcısı alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 47 kontrolör yardımcısı alacak.

Zeynep Duyar  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Ankara

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarım Reformu Genel Müdürlüğünde görevlendirilmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında boşta bulunan 47 adet 7 ve 8'inci derece "kontrolör yardımcısı" kadrosuna atama yapılmak üzere personel alınacak.

Giriş sınavı için başvurular, 12-26 Ocak 2026 döneminde yapılacak. Sınava, veteriner ve ziraat fakülteleri, hukuk, siyasal, iktisat, işletme ile iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar başvurabilecek.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınav yeri, saati ve sınava ilişkin diğer hususlar, Bakanlığın ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün internet sayfalarında, "Kariyer Kapısı" platformunda, yazılı sınava ilişkin hususlar ayrıca Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönlendirdiği "https://ais.gazi.edu.tr" internet sayfasında ilan edilecek.

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınav 28 Mart 2026'da yapılacak.

Öte yandan, Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı da 1 inşaat mühendisi, 1 ziraat mühendisi ve 1 büro personeli pozisyonuna (grafik tasarım) sözleşmeli personel alacak.

Başvurular bugünden itibaren 30 gün içinde e-Devlet Kapısı üzerinden (Türkiye Su Enstitüsü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvuru süresi bittikten sonra KPSS (P3) puanlar esas alınarak sıralanacak ve giriş sınavına çağrılacak.

Sınav İstanbul'da yazılı ve sözlü olarak yapılacak. Sınavın yeri ve tarihi Türkiye Su Enstitüsünün internet adresinden (www.suen.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'ndan duyurulacak. Sınav sonuçları da yine buralardan ilan edilecek.

