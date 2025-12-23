Dolar
Ekonomi

Üç kalkınma ajansına 17 personel alınacak

Çukurova Kalkınma Ajansında 4, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansında 7, Güney Ege Kalkınma Ajansında 6 olmak üzere 17 personel istihdam edilecek.

Mert Davut  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Üç kalkınma ajansına 17 personel alınacak

Ankara

Ajansların konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çukurova Kalkınma Ajansı 4 uzman personel, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 5 uzman ve 2 destek personeli (büro görevlisi) olmak üzere 7, Güney Ege Kalkınma Ajansı 3 uzman, 3 destek (1 programcı, 2 büro görevlisi) olmak üzere 6 personel alımı yapacak.

Söz konusu ilanlar için başvurular, Çukurova Kalkınma Ajansı için 2-13 Şubat 2026, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı için 19 Ocak-1 Şubat 2026 ve Güney Ege Kalkınma Ajansı için 19 Ocak-2 Şubat 2026 olarak belirlendi.

Sözlü olarak gerçekleştirilecek sınava, alım yapılacak personel sayısının 5 katı aday çağrılacak.

Sonuçlar ise ajansların internet adresleri ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr) internet adresinden duyurulacak.

İlanlarda, başvuru yeri, zamanı, sınavların şekli ve alınacak personelde aranan şartlara ilişkin detaylara da yer verildi.

