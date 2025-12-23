Dolar
42.82
Euro
50.62
Altın
4,488.41
ETH/USDT
2,966.60
BTC/USDT
87,517.00
BIST 100
11,317.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Elektrikte serbest tüketici limiti 2026'da 500 kilovatsaat olacak

Elektrikte serbest tüketici limiti, 2026'da 500 kilovatsaat olarak uygulanacak.

Hümeyra Ayaz  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Elektrikte serbest tüketici limiti 2026'da 500 kilovatsaat olacak

Ankara

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, 2026 için serbest tüketici limiti 500 kilovatsaat olarak belirlendi. Elektrikte serbest tüketici limiti 2025'te 750 kilovatsaat olarak uygulanmıştı.

EPDK, lisans sahibi tüzel kişiler ile serbest tüketici tarife uygulamalarına ilişkin usul ve esasları da belirledi. Buna göre, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin bir yıl içinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının, 2026 için yüzde 50 olarak uygulanmasına karar verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hacı adayları vize işlemlerini "Saudi Visa Bio" uygulaması üzerinden yapabilecek
Kısa vadeli yağışlara rağmen kuraklık etkileri devam ediyor
Türkiye'de sonbahar yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18 azaldı
Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
TİKA, Cibuti’de balıkçılar için tekne üretim atölyesi kurdu

Benzer haberler

Tüketicinin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı

Tüketicinin korunmasına yönelik idari para cezaları artırıldı

Elektrikte serbest tüketici limiti 2026'da 500 kilovatsaat olacak

EPDK, 2026 için lisans bedellerini belirledi

Perakende ticarette ihlal durumunda uygulanacak idari para cezaları belirlendi

Perakende ticarette ihlal durumunda uygulanacak idari para cezaları belirlendi
Elektrikli araç şarj soket sayısı kasımda 37 bini aştı

Elektrikli araç şarj soket sayısı kasımda 37 bini aştı
Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun Resmi Gazete'de

Vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren kanun Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet