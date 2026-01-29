TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi'ndeki yangının kontrol altına alındığını bildirdi
Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), İzmit Rafinerisi'nde tank sahasında meydana gelen alevlenmenin kontrol altına alındığını bildirdi.
İstanbul
TÜPRAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
