Dolar
43.40
Euro
52.01
Altın
5,316.27
ETH/USDT
2,779.70
BTC/USDT
83,835.00
BIST 100
13,831.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Beyoğlu’nda bir otelde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
logo
Gündem

İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

İzmir'in merkez ilçelerinde etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Günay Pabuşçu, Fırat Özdemir  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Kentte gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren sağanak ve fırtına akşam saatlerinde şiddetini artırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kuvvetli sağanak ve fırtına özellikle merkez Buca, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerini etkiledi.

Bazı sokak ve yollarda kuvvetli sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu.

Buca'nın Vali Rahmi Bey ve Yaylacık mahallelerinde sel meydana gelirken, bazı araçlar su altında kaldı.

Efeler Mahallesi'nde ise kuvvetli yağış nedeniyle istinat duvarı yıkıldı.

Konak'ın Yenişehir Mahallesi'nde rögarlar taştı.

Su birikintileri ve sel nedeniyle sürücü ve vatandaşlar yol ile kaldırımlarda ilerlemekte zorlanırken, esnaf ise işletmelerine giren suları tahliye etmeye çalıştı.

3 ilçede sular kesildi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, Halkapınar Pompa İstasyonu'na yıldırım düştüğü belirtilerek, "Bu hattan beslenen Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerine su verilememektedir. Ekiplerimiz arızanın giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de strafor fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
İletişim Başkanı Duran'dan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ziyaretine ilişkin paylaşım
İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
Dışişleri Bakanı Fidan: Bölgesel işbirliğine, bölgesel güvenlik yapısının kurulmasına ihtiyacımız var
Samsun'da balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

İzmir'de kuvvetli sağanak ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Ankara Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı

Foça'nın rüzgarı hem spor hem turizm için esiyor

Foça'nın rüzgarı hem spor hem turizm için esiyor
ABD'de kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

ABD'de kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi
Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi

Antalya'da etkili olan fırtına ve hortum bazı ev, sera ve araçlara zarar verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet